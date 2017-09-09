إيان ويشارت وفيكتوريا ديندرينو وتوم روس*

مشروع قانون «البريكست».. تباطؤ محبِط!

أكد المفاوض الرئيس للاتحاد الأوروبي، في موضوع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد «البريكست»، على عمق الانقسام بين الجانبين، وذلك عندما اتهم المسؤولين البريطانيين بالتراجع عن وعودهم المتعلقة بدفع أكلاف فاتورة الطلاق. وقال «ميشيل بارنييه» للصحفيين في بروكسل يوم الخميس الماضي: «لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة من موقف بريطانيا، الذي أعربت عنه الأسبوع الماضي؛ لأنها بهذا الموقف تتراجع عن تعهدها الأصلي بالوفاء بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك التزاماتها بعد خروجها من الكتلة الأوروبية».

هناك علامة استفهام كبيرة متعلقة بما يجب على المملكة المتحدة دفعه عندما تترك الكتلة الأوروبية في شهر مارس 2019، فهي ترى أنها ملزمة فقط من الناحية القانونية، بدفع رسوم العضوية السنوية حتى رحيلها عن الكتلة. في حين يرى البعض الآخر أن المبلغ المدفوع سيتوقف على الأسواق التي ستتمكن بريطانيا من الوصول إليها مستقبلاً. أما موقف الاتحاد الأوروبي الرسمي، فهو أن المملكة المتحدة مقيدة بالتزاماتها السابقة، التي يمكن أن تمتد إلى فترة أبعد من تاريخ رحيلها.

وفى وقت سابق اليوم، قدم بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانية وصفاً أكثر تفصيلاً لما ستبدو عليه تلك الفترة -إذا ما وافق عليها الاتحاد الأوروبي - عندما قال أمام المشرعين في لندن إنه يتخيل ترتيبات «أقرب ما تكون للأوضاع الحالية».

بيد أن جونسون استبعد عضوية بلاده، في المنطقة الاقتصادية الأوروبية على غرار الطراز النرويجي، كما استبعد الانضمام إلى الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، التي تضم سويسرا. ومن جانبه، حذّر الاتحاد الأوروبي من أن الخيار الوحيد المعروض، هو التمديد المؤقت للقواعد الحالية.