أميركا وعباءة القيادة الدولية

إيميلي تامكين*

جاء ترامب إلى السلطة منادياً برسالة «أميركا أولا» ثم عزز ترامب خطابه منذ ذاك الحين خاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية، رغم التصريحات الملطفة من بعض مسؤولي الإدارة. وكما أوضحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في كلمة في وقت سابق من الشهر الجاري قائلة إن الولايات المتحدة «بلغت حد السؤال عن القيمة ذاتها لعباءة الزعامة العالمية».

وبعد أول اجتماع مضطرب بين الناتو وترامب، أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الشهر الماضي أن ألمانيا لم يعد بمقدروها أن تعتمد بعد على آخرين. والرئيس الصيني شي جين بينج دعا ترامب إلى الحفاظ على النظام الدولي خاصة حين يتعلق الأمر بنظام التجارة المفتوحة الذي دافعت عنه واشنطن نحو 70 عاما. واستخدم الشيوعي شي كلمته في دافوس على سبيل المثال ليحذر من العزلة الاقتصادية. فالأصدقاء والأعداء على السواء قلقون من الطريق الذي تسير عليه واشنطن وهذا لأنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان دور الولايات المتحدة كما صرحت به هيلاري كلينتون ذات مرة «الأمة التي لا غنى عنها».

فقد كفل الجيش الأميركي الأمن العالمي للحلفاء وآخرين. وأقامت واشنطن ودعمت نظاما اقتصاديا عالميا مفتوحا ساعد على عقود من الرخاء. وسعت الولايات المتحدة- وإن يكن بشكل غير مثالي- إلى تحقيق أمن عالمي أكبر بدعم قيم مثل حقوق الإنسان والديمقراطية. فإذا كان العالم برمته قد أفاد من هذه العقود من نظام مستقر فلم يستفد من هذا مثل الولايات المتحدة إلا قلة. وأكدت هيثر كونلي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «كنا مطمئنين للغاية إلى هذه الهياكل المستقرة طبيعيا باعتبارها النظام الدولي الذي يضمن القيادة الأميركية والأمن والرخاء». واحتمال أن تتخلى الولايات المتحدة عن هذا الدور كليا أو جزئيا يمثل سببا للقلق لدول كثيرة. ويرفض مجرد التكهن بهذا أحد الدبلوماسيين من شرق أوروبا الذين يدركون تاريخيا العواقب الوخيمة لتقلب وعود القوى العظمى على الدول الصغيرة الهشة في قلب أوروبا. وبالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة الأقرب إلى الخطوط الأمامية في جبهات المواجهة فإنهم يرون أن الماضي كان تمهيدا فحسب. وترى ماريا بيلوفاس المديرة العامة لإدارة الاتصالات في وزارة الشؤون الخارجية في استونيا أن «الولايات المتحدة كانت ومازالت شريكا في السياسة الخارجية والأمنية لا غنى عنه لاستونيا ولكل أوروبا. قيادة الولايات المتحدة في القضايا الأمنية المحورية مهم ونتوقع أن يستمر».

وقبل عقد من الزمن سعى الرئيس بيل كلينتون إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). ورغم أن باراك أوباما هاجم الاتفاقية حين كان سيناتورا في ذاك الوقت لكن حجر الأساس لميراثه تمثل في اثنين من الاتفاقات التجارية الشاملة متعددة الأطراف مع آسيا وأوروبا ليشملا الجانب الأكبر من الاقتصاد العالمي. وقضى ترامب على الاتفاق الأول المتمثل في اتفاق الشراكة عبر الهادي وهو حذر من الاتفاق الثاني مما أحبط آمال حلفاء الولايات المتحدة الذين يسعون جاهدين لبيع الصفقات الطموح للجمهور المتشكك. وقال دبلوماسي ياباني «نطمح إلى نظام تجاري نزيه وحر يحكم منطقة آسيا والمحيط الهادي» بدلا من اتفاق ثنائي تفضله إدارة ترامب فيما يبدو. وأضاف «مازلنا نعتقد أن الولايات المتحدة ستعود إلى اتفاق الشراكة عبر الهادي. هذا أملنا لكن الولايات المتحدة لها بالطبع قائمة أولويات خاصة بها في الوقت الحالي لذا فقد لا يحدث هذا على الفور».

وتردد واشنطن في ارتداء «عباءة القيادة الدولية» بحسب وصف وزيرة الخارجية الكندية يضع الجميع في مأزق، لأن لا أحد آخر راغب أو قادر على أن يحل محل الولايات المتحدة.

وأفاقت أوروبا من سكرتها بعد عقود وهذا يرجع في الجانب الأكبر منه إلى روسيا المتمردة أكثر من مطالبات ترامب بأنه ينفقوا أموالاً أكثر على الدفاع. لكن أوروبا لم تسع إلى القيام بدور رئيسي منذ قرن تقريبا. وأكد دبلوماسي أوروبي «إننا لا نرى أنفسنا نتصرف باعتبارنا قوة عظمى جديدة أو نتظاهر بأن نكون قوة عظمى».

* كاتبة أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»