جنوب السودان.. عقوبات أميركية جديدة

كارول ماريللو*

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، عقوبات على ثلاثة من المقربين من رئيس جنوب السودان، قائلة إنهم قد استفادوا شخصياً من مناخ الفساد، في حكومة البلاد. وقد فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الجنرال «مالك روبن رياك رينجو»، نائب رئيس أركان الجيش لشؤون المشتريات العسكرية، و«مايكل ماكوي ليويث»، وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، و«بول مالونح أوان»، الذي شغل في السابق منصب قائد أركان جيش التحرير الشعبي لجنوب السودان، قبل أن يقيله الرئيس سلفا كير من منصبه في شهر مايو الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن العقوبات تأتي رداً على تدهور الوضع الإنساني في جنوب السودان، واحتجاجاً على الدور الذي يلعبه المسؤولون الفاسدون في تقويض الاستقرار والسلام في البلاد

وقال «سيجال ماندلكير» وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «إن هذه الإجراءات ترسل رسالة واضحة إلى من يثرون على حساب شعب جنوب السودان مؤداها أننا لن ندعهم يستغلون النظام المالي الأميركي، لنقل وإخفاء عائدات فسادهم». وتأتي العقوبات الأميركية بعد مرور أيام من اجتماع «كير» في العاصمة جوبا مع مسؤول أميركي رفيع المستوى هو «مارك جرين»، مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي عبّر خلال اجتماعه مع «كير» عن قلق أميركا بشأن أعمال العنف التي تجتاح جنوب السودان، والمخاطر التي يتعرض لها العاملون في مجال المساعدات الإنسانية، بسبب استمرار الحرب الأهلية في البلاد.

وقال «جرين»، إنه حذر قد «كير»، من احتمال إعادة الإدارة الأميركية النظر في سياستها تجاه جنوب السودان، بيد أن «كير» هون من الأمر وحاول تبديد مخاوفه. ولكن «جرين»، وبعد أن زار، في اليوم التالي مباشرة لاجتماعه مع «كير»، مجمّعات منظمات الأمم المتحدة العاملة في جنوب السودان، ومجمّعات كنسية لجأ إليها عشرات الآلاف من الأقليات العرقية طلباً للحماية من القوات الحكومية، التي نهبت منازلهم وقتلت أعداداً منهم، قال في مؤتمر صحفي إنه يعتقد أن الرئيس «كير» يجب أن يزور نفس المواقع كي يشاهد الحقيقة على الطبيعة.

ويشير توقيت العقوبات الذي جاء بعد وقت قصير من زيارة «جرين» إلى أن تلك العقوبات ربما كانت مُعدّة بالفعل، إلا أنه كان من الممكن أيضاً تلافيها لو كان «كير» قد اعترف بانعدام القانون، والفساد الحكومي، ووافق على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين الأوضاع.