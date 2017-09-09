«أونج سوكي» وسحب جائزة نوبل

آدم تايلور*

سبق للناشطة السياسية البورمية «أونج سان سو كي» أن فازت بجائزة نوبل للسلام في عام 1991 عن حملتها الداعية إلى تحقيق الديمقراطية في وطنها ميانمار (بورما سابقاً). وفي تلك الفترة، لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد سمعت بعد بفوزها بالجائزة، لأنها كانت موضوعة تحت الإقامة الجبرية في بيتها بقرار من الطغمة العسكرية الديكتاتورية. وكان من المفترض أن تقضي 15 عاماً في إقامتها الإجبارية.

وبعد تلك الفترة بربع قرن، أصبحت ميانمار دولة تدعي التحول إلى الديمقراطية، وأصبحت «سو كي» هي الحاكمة الفعلية للبلاد. وبرغم ذلك، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعالى العديد من الأصوات المطالبة بسحب الجائزة منها بسبب صمتها المشين على الممارسات الوحشية لحكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينجا الذين يمثلون أكبر أقلية عرقية تتعرض الآن للطرد والرحيل عن وطنها.

وفي الوقت الذي كنت أكتب فيه هذا المقال، فاق عدد الطلبات الموقعة التي تقدم بها مثقفون ونشطاء عبر العالم لسحب الجائزة من «سو كي» 360 ألفاً. ودعا كاتب العمود في صحيفة «الجارديان» جورج مونبيوت إلى فعل أكثر من ذلك «بعد أن لاحظ الموقف الشاذ وغير العادي، حيث أصبحت جائزة نوبل شريكة في الجرائم التي يتم اقترافها ضد البشرية».

وبغض النظر عن التفاصيل والحقائق الدقيقة التي تحيط بمشكلة الروهينجا، فإن سحب جائزة نوبل للسلام من «سو كي» أمر مستبعد في الواقع. وفي هذا السياق قالت «أولاف نجولشتاد»، رئيسة مؤسسة جائزة نوبل، خلال حديث أجرته معها وكالة الصحافة الفرنسية، إن من غير الممكن سحب جوائز نوبل من الحاصلين عليها بعد منحها لهم. وأضافت: «لم يتطرق ألفرد نوبل ولا التشريعات التي وضعتها مؤسسة نوبل لأي حديث عن إمكان سحب الجوائز الممنوحة سواء في الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو الأدب أو السلام من مستحقيها بعد استلامهم لها».

وجاء هذا البيان رداً على الانتقادات التي يتم توجيهها إلى الفائزين بجوائز نوبل. ومن المعروف أن اللجنة النرويجية لجائزة نوبل تلتزم بمبدأ أساسي ينص على الامتناع عن التعليق على ما يقوله الفائزون بجوائز السلام، أو ما يفعلونه بعد استلامها.