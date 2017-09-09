40 طلباً لاستضافة سباقات «فورمولا-1»

لايبزيج (د ب أ)







تلقى الملاك الجدد لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا - 1 طلبات من 40 جهة مختلفة، تبدي رغبتها في استضافة سباقات البطولة، مع وجود طموح بزيادة عدد سباقات الجائزة الكبرى في المستقبل.



وقال شين براتشز، الرئيس التجاري لفورمولا - 1 لموقع «موتور سبورت»، أن أجندة السباقات ينبغي تحديثها، لكي تستوعب سباقات جديدة في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية. واستحوذت مجموعة «ليبرتي ميديا» على بطولة العالم لفورمولا- 1 من بيرني إكليستون قبل بداية الموسم الحالي، وتبذل مجهودات على جميع الصعد من أجل زيادة جاذبية السباقات للفرق والجماهير.

ويتضمن موسم 2017 من بطولة العالم 20 سباقاً، ووفقاً لاتفاقية كونكورد، فإن أكبر عدد من السباقات يمكن تنظيمه هو 25 سباقاً.



قال براتشز أنّ فورمولا- 1 ستختار سباقات جديدة بناءً على ما ستقدّمه إلى الرياضة، حيث ينصب التركيز على الحلبات الموجودة في المدن الكبرى بدلاً من التركيز بشكل مباشر على إبرام أفضل الصفقات التجاريّة.

وأضاف: يتمّ الآن العمل وفق اتّفاقيّة الكونكورد مع وجود سقف لعدد السباقات يبلغ 25 سباقاً. خلال الأشهر السبع التي توليت فيها منصبي تلقيت نحو 40 استفساراً من الدول والمدن والبلديّات حيال إمكانيّة استضافة سباق فورمولا- 1، ما يُعدّ مشجّعًا للغاية. وأضاف: عندما ننظر إلى روزنامة السباقات، فنحن نتطلّع إلى العديد من الجوانب. تاريخياً، كانت الإجراءات تتمحور حول الاستجابة على صعيد انضمام المدن إلى فورمولا - 1، ولكننا نحاول أن نغيّر وجهتنا ونكون فاعلين من ناحية تحديد المدن والمواقع التي تنمّي علامتنا واستراتيجيّتنا، لاستضافة السباقات التي يُمكنك فيها تفعيل قواعد المشجّعين الكبيرة، خاصة في وسط المدن. وأوضح: سيكون لدينا توزيعٌ بين حلبات المدن، والحلبات العريقة، والحلبات المبنيّة لغرض السباقات. يتمثّل الهدف المقبل في مساندتنا المزيد من سباقات المدن، ونعتقد أنّ ذلك مقترحٌ جذّابٌ للغاية من وجهة نظرنا». وأكّد براتشز أنّ تجميع السباقات بناءً على المناطق ستكون له فوائد جمّة، خاصة على صعيد تكاليف النقل. لكنّه يعتقد أيضاً أنّ ذلك سيكون جيّدًا بالنسبة للمشجّعين.



وشدد: أعتقد أنّ علينا القيام بعمــلٍ أفضل على صعيد توزيع السباقات بين أوروبا، والأميركيّتين وآسيا. نقوم بالانتقال بين كامل أرجاء المعمورة الآن من دون تناغم مسبق التفكير. وفي عالم مثالي وبنسيان الترتيب، سيكون ثلث السباقات الأوّل في أوروبا، والثلث الثاني الأميركيّتين والقسم الأخير في آسيا.