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«نادال الـ 16» يثأر من دل بوترو في «فلاشينج ميدوز»

«الماتادور» يتحدى «المغمور» في النهائي
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تاريخ النشر: الأحد 10 سبتمبر 2017

نيويورك (د ب أ)

شق لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال طريقه بنجاح إلى المباراة النهائية في بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، بتغلبه على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 4 /&rlm&rlm&rlm 6 و6 /&rlm&rlm&rlm صفر و6 /&rlm&rlm&rlm 3 و6 /&rlm&rlm&rlm 2، في المربع الذهبي للبطولة لينهي مغامرة النجم الأرجنتيني في البطولة الحالية.

وتأهل نادال إلى النهائي الثالث في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم، حيث سبق له الفوز بالمركز الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة وتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس».

وحقق نادال المصنف الأول للبطولة الفوز التاسع له في 14 مواجهة مع دل بوترو الذي أطاح السويسري روجيه فيدرر من دور الثمانية للبطولة الحالية.

ويلتقي «الماتادور» نادال في النهائي اليوم مع الجنوب أفريقي كيفن أندرسون «المغمور» قياساً بتاريخ منافسه الذي تأهل للنهائي بالفوز الثمين على الإسباني بابلو كارينو بوستا 4 /&rlm&rlm&rlm 6 و7 /&rlm&rlm&rlm 5 و6 /&rlm&rlm&rlm 3 و6 /&rlm&rlm&rlm 4 .

ويحظى نادال بأفضلية تامة على منافسه في النهائي، حيث سبق له الفوز على أندرسون في جميع المباريات الأربعة التي جمعت بينهما من قبل، وكان منها المواجهة بينهما في برشلونة خلال أبريل الماضي، وهو ما يجعل الفوارق عنواناً للمواجهة المقررة اليوم. ... المزيد
     
 

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