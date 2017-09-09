شباب الأهلي- دبي يخوض «السلة الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة انتهاء أزمة فريق السلة في نادي شباب الأهلي- دبي في موضوع المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية المقبلة المقررة في الصين في 22 سبتمبر الجاري.

كانت السلة الإماراتية في موقف صعب، عندما قررت اللجنة العليا لنادي شباب الأهلي- دبي الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة، وكان النادي قد أبلغ اتحاد السلة قبل ثلاثة أشهر بموافقته على المشاركة في البطولة القارية بوصفه بطلا للخليج، لكنه عاد قبل أسبوع واعتذر عن عدم المشاركة، مما يضع النادي أمام عقوبة قاسية ستوقع من قبل الاتحاد الآسيوي وكذلك على الاتحاد المحلي تمتد الإيقاف سنتين إلى جانب دفع غرامة مالية قدرها 170 ألف يورو (ما يعادل 650 ألف درهم) لتغيب السلة الإماراتية عن الملاعب الآسيوية لمدة سنتين.

وفي ظل هذه التطورات قام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بإجراء عدد من الاتصالات مع المسؤولين في النادي لمعرفة دوافع القرار المفاجئ من أجل الوصول إلى حل سريع قبل انتهاء المهلة المحددة الخميس الماضي، ونجحت تحركات رئيس اتحاد كرة السلة بتأمين نفقات المشاركة، كما تم الاجتماع بلاعبي الفريق لإبلاغهم بالقرار.

وكان فريق الأهلي قد شارك في النسخة الآسيوية الأخيرة في الصين، وحقق نتائج جيدة، محتلا المركز الرابع بعد أن قدم مباريات متميزة للغاية، وحقق الفريق مؤخرا بطولة الخليج التي جرت في البحرين والتي جعلته يتّأهل للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة آسيا.

وعبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي عن سعادته بوجود شباب الأهلي- دبي في هذه البطولة القارية الكبيرة، مشيدا في الوقت نفسه بالمحاولات التي تمت لإنهاء أزمة عدم المشاركة، مشيرا إلى إبلاغ الاتحاد الآسيوي رسمياً بالمشاركة في البطولة قبل غلق باب التسجيل بـ 24 ساعة فقط.