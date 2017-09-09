20 زورقاً تخوض تحدي مونديال «الفورمولا - 2»

كامبيوني (الاتحاد)

تدخل زوارق فريق أبوظبي اليوم منافسات السباق الرئيس للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا - 2، التي تقام في مدينة كامبيوني الإيطالية، طمعاً في تحقيق لقب الجولة، والحفاظ على صدارة الترتيب العام للبطولة، خاصة عبر زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي المتصدر حالياً برصيد 32 نقطة.ويشارك إلى جانب القمزي أيضاً المتسابق محمد المحيربي قائد زورق «أبوظبي 36» في حضور إماراتي قوي.

وسجل للمشاركة في السباق 27 زورقاً في حضور جيد، بعد وجود 30 في الجولة الثانية، والتي كان من المقرر أن تقام في مدينة أنترويب البلجيكية، والتي ألغيت بسبب عاصفة هبت قبل إقامته بساعات. ورغم وجود 27 زورقاً، إلا أنه وحسب قرار اللجنة المنظمة ، ستتم مشاركة 20 فقط في السباق الرئيسي بعد تصفيتها.

ويأتي مسار السباق على بحيرة لوجانو، ليكون بشكل طولي على امتدادها لتتوزع من خلاله البوابات الهوائية بشكل شبه مستطيل، ووضعت اللجنة المنظمة المسار على أربع بوابات هوائية يكون الالتفاف من الخارج على ثلاث منها، فيما يكون الالتفاف إلى الداخل في واحدة، وتبلغ المسافة الإجمالية لمسافة المسار 1370 متراً، بينما تبلغ المسافة الأطول بين بوابتين 650 متراً، ليكون بذلك المسار قصيراً نوعاً ما، خاصة أن للزوارق سرعات عالية تبلغ 180 كيلومتراً، ومع وجود 20 زورقاً، سيكون من الصعب جداً أن تصل الزوارق إلى سرعاتها القصوى سوى في المسافة بين البوابتين رقم 1 و2 والتي تعد الأطول والبالغة 650 متراً.

وتبدأ الجولة بفتح معسكر الزوارق، وتوافد الأجهزة الفنية التي ستقوم بإعداد وتجهيز الزوارق من أجل المنافسات اللاحقة، ثم الاجتماع التنويري الخاص للمتسابقين، وتنويرهم بأهم مفردات المسار والقوانين المفروضة، بالإضافة إلى أهم التجاوزات التي يتوجب على المتسابقين عدم القيام بها، ثم ينطلق السباق.

ويشكل السباق نقطة تحول كبيرة في مشوار المنافسة على اللقب، خاصة أنها قد تكون الجولة قبل الأخيرة في حال عدم اعتماد اللجنة المنظمة لسباق سادس خلال الموسم الحالي، وستكون جولة رابيدورو في البرتغال هي ختام الموسم في أكتوبر المقبل.

ويحصل صاحب المركز الأولعلى 20 نقطة، ويحصد الثاني 15 نقطة، وينال الثالث 12 نقطة، والرابع 9 نقاط، بينما يحصل كل سائق من الحاصلين على المراكز من الخامس إلى العاشر على 7 نقاط إلى نقطة واحدة على التوالي.

سيناريو المنافسة اليوم يؤكد أن حصول القمزي الصغير على أحد المراكز الأربعة الأولى يضمن له البقاء في الصدارة.

من جهته، أكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي على تكامل وتوافر كل العناصر لتحقيق الفوز والصعود إلى المنصة، وقال: حرصنا على أن نقدم التوجيه للمتسابقين بأهمية الحفاظ على مراكزهم وإنهاء السباق في مركز يضمن لهم الحصول على رصيد جيد من النقاط، على أن يكمل المحيربي السباق ضمن العشرة الأوائل بحكم قدرات زورقه الحالية، بينما ننتظر من القمزي الصغير أن يكون أحد الثلاثة الأوائل إن لم يكن الأول.