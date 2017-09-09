«الإعلام الرياضي» تنسق البرامج المستقبلية مع «إعداد القادة»

دبي (الاتحاد)

تقدم المكتب التنفيذي لجمعية الإعلام الرياضي بالتهنئة إلى السعودية بمناسبة تأهل منتخب كرة القدم إلى مونديال روسيا 2018، وأشاد بجهود اللاعبين والقائمين على اتحاد الكرة من خلال الوصول بالأخضر إلى الإنجاز العالمي وتقديمه للأداء الرجولي في الملعب مما ضمن له التأهل على حساب أقوى المنتخبات الآسيوية في مجموعته.

حيث جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي للجمعية الذي عقد في مقرها بمركز إعداد القادة برئاسة عبد الله إبراهيم بن حسين وحضوره راشد العوبد وضياء الدين علي وخالد المهيري وقدم خلاله عبد الرحمن بني ياس مدير مركز إعداد القادة التابع للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة خطة عمل متكاملة وأبدى استعداد المركز لتبني أي جهود رامية إلى الارتقاء بالعمل الإعلامي الرياضي من خلال تنظيم واستضافة وابتعاث المشاركين في أي استحقاق إعلامي على المستوى الخليجي والعربي والدولي.

يذكر أن المركز يقدم دورات تدريبية وورشا وفعاليات تخدم القطاع الشبابي والرياضي بالدولة وقد خصص منها ثلاثة أنشطة لدعم الجمعية.

وأكد المكتب التنفيذي دعمه لسطام السهلي مرشح الكويت لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، في الانتخابات المقبلة التي ستقام بمدينة إسلام أباد الباكستانية من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل. ومن جانبه، رحب محمد الجوكر الأمين العام للجمعية بالخطوات الإيجابية التي تخدم مسيرة العمل الإعلامي الرياضي في الدولة، مشيرا إلى أن الجمعية تتطلع إلى لعب دور محوري لخدمة المؤسسات الرياضية والإعلامية كافة حيث توج هذا الدعم مؤخرا بالملتقى الحواري الذي نظمه اتحاد كرة القدم والذي ضم أقطاب الإعلام الرياضي في الدولة لمناقشة قضايا اللعبة وسبل الارتقاء بها، كما اطلع المكتب التنفيذي على الرسائل الواردة ووجه نحو ما يلزم انطلاقا من أهداف وتخصصات الجمعية.