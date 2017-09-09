«الكاراتيه» يشارك بـ 5 لاعبين في المونديال

علي معالي (دبي)

يشارك منتخب الكاراتيه ب 5 لاعبين في بطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 سنة المقررة في إسبانيا من 25 إلى 29 أكتوبر المقبل، وهم خليفة العبار وسلامة العكراوي وفاطمة نصيب وسهيل نصيب وعبدالله عقيل.

وأكد حميد شامس أمين السر العام المساعد للاتحاد عضو لجنة المنتخبات أنه تم اعتماد مشاركة المنتخب في هذه البطولة العالمية الكبرى خلال الاجتماع مع اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحاد، والذي تضمن أيضا تفاصيلها، وكيفية الاستعداد لها، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا جيدا في هذا الشأن خاصة أن لدينا العديد من الأهداف والطموحات من المشاركة فيها.

وأضاف: سيكون هناك تنسيق مع الاتحادين المصري والسعودي لبحث إمكانية إقامة مباريات مشتركة، بعد انتهائهما من المشاركة في بطولة ال «بريميرليج» في ألمانيا، ولم يتم تحديد مكان المعسكر الخارجي ويتوقع أن نصل إلى الموعد قريبا حتى تكون الصورة واضحة في البرنامج المعد، بعد أن تم التأكيد على إقامته قبل بطولة العالم ما بين الرياض أو القاهرة، وذلك لتوفير المزيد من الاحتكاك القوي مع المدرستين السعودية والمصرية لوجود عدد من الكفاءات العالية من اللاعبين في البلدين في الوقت الراهن.

وتابع: المنتخب في تدريبات داخلية حاليا بمعسكر في نادي الوصل، وذلك على فترات حيث يتم التدريب يومي الجمعة والسبت صباحا، ومع بدء العام الدراسي تغير الوضع سيكون في فترة مسائية.

وأشار حميد شامس إلى أن بطولة العالم في إسبانيا مؤهلة لأولمبياد الشباب المقبلة 2018 في الأرجنتين، وهو ما سيجعل التدريبات سواء في المعسكر الداخلي أم الخارجي في غاية القوة والمنافسة بين اللاعبين على أمل تحقيق الأرقام المؤهلة إلى الأولمبياد.