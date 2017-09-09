«نازك» تواجه الأقوياء في تحدي «بري دراجون»

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض الفرس «نازك» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سباق بري دراجون للفئة الأولى المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق البالغ جائزته المالية 60 ألف يورو، والذي سيقام عصر اليوم بمضمار لانست دو بوش الفرنسي، بمشاركة 9 خيول، وتواجه «نازك» الأقوياء في هذا السباق الشهير.

ويشرف على «نازك» البالغة من العمر خمس سنوات، والمنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «اليفا»، المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، ويقودها الفارس العالمي مايكل بارزلونا.

وكانت الفرس «نازك» قد عادت إلى سكة الانتصارات بإشراف إليزابيث بيرنارد وبقيادة الفارس ريتشارد مولن للفوز بالجولة التاسعة (الجولة الثانية من التاج الثلاثي الأوروبي)، لكأس زايد، والتي أقيمت بمضمار ويلنغتون في مدينة اوستند البلجيكية بعد غيبة من الانتصارات حلت خلالهما في المراكز السادس والثاني والرابع على التوالي.

وجاء فوز «نازك» بفارق 1.25 طول عن وصيفها «ماي فيرست جنرال» مسجلة زمناً وقدره 2:12:57 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «المنتزه مونلو» بقيادة روبرتو كارلوس.

وخاضت «نازك» 10 سباقات حققت خلالها الفوز في سباق اريبيان تروفي دو جونتس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر والذي أقيم بمضمار شانتييه بفرنسا متفوقة بفارق 4 أطوال ومسجلة زمنا وقدره 2:15:93 دقيقة.

وكان فوزها الأول جاء في سباق كريتريوم دو بوليشيس لمسافة 1900 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات العام الماضي بمضمار لاتست دو بوش، حيث تفوقت بفارق طولين، مسجلة زمنا وقدره 2:03:10 دقيقة.