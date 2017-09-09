5 متسابقين للإمارات في مونديال «الرجل الحديدي»

دبي (الاتحاد)

يشارك 5 لاعبين من منتخبنا في بطولة العالم للرجل الحديدي 70.3 والتي ستقام في مدينة تشاتانوجا التابعة لولاية تينيسي الأميركية اليوم، وذلك بعد التأهل إليها عبر الحصول على مراكز متقدمة في السباقات التي شاركوا فيها بدبي وأوروبا وآسيا.

ويمثل المنتخب في هذه البطولة العالمية فيصل الشحي وعبدالله اللقيطي ومحسن حسن آل علي وأحمد الفهيم وعبدالرحمن الحوسني، ويترأس البعثة أحمد جبر الحاج نائب رئيس جمعية الإمارات للترايثلون وسلطان المرزوقي إدارياً والمدرب السلوفاكي بيتر.

وتعد البطولة المشاركة الأولى بخمسة لاعبين في سباقات المونديال بعد الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون للوصول إلى هذه البطولة التي سيتواجد فيها أكثر من 4500 متسابق والتنافس في سباق يعد من اهم وأقوى النسخ. ويتنافس المشاركون في البداية بمرحلة السباحة لمسافة 1.9 كيلو متر، يليها مرحلة الدراجات لمسافة 90 كيلومترا ثم الجري لمسافة 21.1 كيلو متر.

ويعد سباق الرجل الحديدي من السباقات الأقوى من النواحي كافة حيث يؤكد فيه المشاركون القدرة على تحقيق المراكز المتقدمة في ظل ما يتمتع به المتسابقون من قوة بدنية عالية تؤهلهم للمنافسة على اللقب.

من جهته، أشار المتسابق أحمد الفهيم إلي إن إحدى القنوات الأميركية سلطت الأضواء على مشاركة المنتخب في البطولة، وقال: سعداء بالمشاركة العالمية بعد الرحلة التي استغرقت ساعات طويلة، ونتطلع ونأمل أن يوفق الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية تشكل له دافعا قويا في المشاركات المقبلة.

وأضاف: تواجد المنتخب في المونديال سيكون له آثار إيجابية من خلال اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي تعين الفريق في مشاركاته المقبلة.