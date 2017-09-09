5 متسابقين للإمارات في مونديال «الرجل الحديدي»

دبي (الاتحاد)
يشارك 5 لاعبين من منتخبنا في بطولة العالم للرجل الحديدي 70.3 والتي ستقام في مدينة تشاتانوجا التابعة لولاية تينيسي الأميركية اليوم، وذلك بعد التأهل إليها عبر الحصول على مراكز متقدمة في السباقات التي شاركوا فيها بدبي وأوروبا وآسيا.
ويمثل المنتخب في هذه البطولة العالمية فيصل الشحي وعبدالله اللقيطي ومحسن حسن آل علي وأحمد الفهيم وعبدالرحمن الحوسني، ويترأس البعثة أحمد جبر الحاج نائب رئيس جمعية الإمارات للترايثلون وسلطان المرزوقي إدارياً والمدرب السلوفاكي بيتر.
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ويعد سباق الرجل الحديدي من السباقات الأقوى من النواحي كافة حيث يؤكد فيه المشاركون القدرة على تحقيق المراكز المتقدمة في ظل ما يتمتع به المتسابقون من قوة بدنية عالية تؤهلهم للمنافسة على اللقب.
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وأضاف: تواجد المنتخب في المونديال سيكون له آثار إيجابية من خلال اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي تعين الفريق في مشاركاته المقبلة.