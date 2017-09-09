«الآســــيوي»: الإمارات عودتنا على تنظيم أروع بطولات المبارزة

دبي (الاتحاد)

اطلع الاتحاد الآسيوي للمبارزة على آخر استعدادات الإمارات لاستضافة كونجرس الاتحاد الدولي بدبي والمقرر عقده يومي 23، و24 نوفمبر المقبل، وكذلك استضافة البطولة الآسيوية للشباب والناشئين والمقرر إقامتها من 23 فبراير وحتى 4 مارس بدبي أيضا.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد القاري قد عقد اجتماعه العادي أمس بالعاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة الفلبيني سيلسو داريت، واعتمد تنظيم بطولات عامي 2018، و2019 حيث حظيت الإمارات بتنظيم بطولة الشباب والناشئين وفازت تايلاند بتنظيم بطولة العمومي في عام 2018، فيما فازت اليابان بتنظيم بطولة المخضرمين خلال أغسطس من العام نفسه، وفازت الأردن بتنظيم بطولة الشباب والناشئين عام 2019، وفازت اليابان بتنظيم بطولة العمومي، ونالت تايبيه تنظيم بطولة تحت 23 سن في نفس العام.

وقدمت د. هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد القاري عرضا مفصلاً عن استعدادات الدولة لاستضافة الحدثين، مشيرة إلى استعدادات الإمارات لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية للمبارزة والتي ستستضيفها خلال الفترة المقبلة وأولها استضافة مجلس دبي الرياضي لكونجرس الاتحاد الدولي للعبة وهو حدث غير مسبوق آسيويا.

واطلعت المطروشي الحضور على آخر الاستعدادات للاستضافة والتي تشمل تنظيم المؤتمر الخاص بالكونجرس في فندق أتلاتنس دبي مؤكدة أن مجلس دبي الرياضي يبذل كل الجهود في سبيل تنظيم عالمي للحدث، كما قدمت عرضا آخر عن استعدادات استضافة بطولة الشباب والناشئين موضحة انه تم بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي اعتماد إقامة البطولة بمجمع حمدان الرياضي.