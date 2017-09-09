«البارالمبية الدولية»: شكراً أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

وجه مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الجديد الذي تم انتخابه أمس الأول في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة التي عقدت في مقر مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» الشكر إلى القيادة الرشيدة وعاصمة الإمارات أبوظبي على كرم الضيافة والتنظيم الرائع لفعاليات اجتماعات اللجنة التي انطلقت في الثالث من الشهر الجاري وتضمنت المؤتمر الدولي للجنة البارالمبية الدولية.

وأجمع المجلس في اجتماعه الأول الذي عقد أمس برئاسة البرازيلي اندرو باسونز على أن استضافة أبوظبي للحدث ضاعفت من قيمته وجعلت الأمور تسير بشكل أكثر من رائع، وسهلت العديد من المهام الصعبة على المرشحين في الانتخابات، وكذلك على الموجودين في المؤتمر الدولي الذي حقق نجاحا منقطع النظير.

وجاءت الجلسة الأولى للمجلس الجديد تعارفية، وحضرها جميع أعضاء مجلس الإدارة من بينهم محمد فاضل الهاملي الذي حافظ عل مقعد الإمارات بنجاح كاسح، حيث ناقش الاجتماع مسيرة العمل في المرحلة الجديدة وما طرحه الرئيس من أفكار، وأعضاء من مقترحات فيما يتعلق بمستقبل الرياضة البارالمبية في العالم خلال الأربع سنوات المقبلة، إضافة إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الشتوية العام المقبل، المقرر إقامتها في مدينة بيونج شانج بكوريا الجنوبية، واستعرض الحضور آخر ما وصلت إليه الاستعدادات للحدث الكبير من جانب مجلس الإدارة السابق برئاسة السير فيليب كرافين.