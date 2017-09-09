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حميد بن عمار النعيمي يتوج الفائزين ويشيد بنجاح البطولة

129 ميدالية حصاد الإمارات في «دولية عجمان» للجوجيتسو
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تاريخ النشر: الأحد 10 سبتمبر 2017

رضا سليم (عجمان)

توج الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، الأبطال الفائزين بالمراكز الأولى في اليوم الثاني والأخير من بطولة عجمان الدولية لمحترفي الجو جيتسو التي أقيمت على مدار يومين في مركز شباب عجمان، وأسدل عليها الستار مساء أمس، بمشاركة 434 لاعبا من 24 دولة. وشارك في منافسات «البدلة» 200 لاعب ولاعبة فيما شارك في مسابقات اليوم الأول 134 لاعبا في مسابقات دون بدلة.

ورفع لاعبو الإمارات رصيدهم إلى 129 ميدالية بعدما حصدوا في اليوم الثاني 100 ميدالية منها 28 ميدالية للبنات و72 ميدالية للأولاد، بجانب 29 ميدالية في اليوم الأول.

حضر المنافسات أمس إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وخالد المدفع الأمين العام المساعد وعبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة الهيئة ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو ويوسف البطران عضو الاتحاد ومسؤول الأندية وخليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي عن فوز حصة الشامسي لاعبة نادي العين بالميدالية الذهبية في وزن 63 جوفونيل للحزام الأزرق بنات، ونالت جواهر العلي لاعبة الجزيرة الفضية وحصدت ميرا الحمادي لاعبة الظفرة البرونزية، وتصدرت مها الحناوي لاعبة نادي العين وزن 55 للبالغات حزام أزرق، وحلت في المركز الثاني أشواق الخوري لاعبة الوحدة.

وفازت اليازيا الشهياري لاعبة الوحدة بالمركز الأول في وزن 70 بالغات حزام أزرق، وذهب المركز الثاني إلى أسماء الصبيحي لاعبة الوحدة، وعاد العين ليقفز للصدارة مجددا بعدما فازت وضيمة اليافي بالمركز الأول في وزن 48 كلم جوفونيل حزام أزرق، وحلت في المركز الثاني هيفاء المرزوقي لاعبة الوحدة، وذهب المركز الثالث إلى شريفة النعماني لاعبة الجزيرة. ... المزيد
     
 

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