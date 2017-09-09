ليفاندوفيسكي يعترف: البايرن ينقصه الإبداع

القاهرة (الاتحاد)
يبقى فريق بايرن ميونيخ زعيماً للكرة الألمانية من دون منافس حقيقي يحول دون حصوله على بطولة الدوري «البوندسليجا» التي أدمنها، وفاز بها خلال المواسم الخمسة الأخيرة وتحديداً منذ موسم 12/&rlm&rlm2013، بينما يختلف الوضع كثيراً على الساحة الأوروبية، التي لم يحقق فيها النادي البافاري أي إنجاز كبير منذ العام 2013، إذ لم يصل مطلقاً إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، وكلما مرت السنين كلما ابتعد البايرن عن أندية القمة الأوروبية.
ولعل هذا ما دفع البولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم وهداف الفريق إلى الاعتراف بهذا التراجع البافاري، وقال في حديث إلى مجلة «شبيجل» الألمانية إنه يعرف لماذا يتراجع الفريق خاصة على المستوى الأوروبي وقدم «روشتة علاج» للفريق مؤكداً : يجب على البايرن أن يتحلى بقدرة أكبر على الإبداع والابتكار، وعليه أن يجذب إلى صفوفه عدداً من اللاعبين الجدد ذوي المستويات العالمية والخبرة الدولية.
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جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ يلعب في مجموعة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» ويلتقيان يوم 27 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية لدور المجموعات في هذه البطولة.
يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي المولود في 21 أغسطس 1988 «29 عاماً» يلقب بـ «ماكينة الأهداف» منذ أن نجح في تسجيل 5 أهداف في 9 دقائق في مرمى فريق فولفسبورج خلال الموسم قبل الماضي وهو رقم قياسي دخل به موسوعة جينيس إذ لم يسبقه إليه أحد.