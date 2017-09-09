ليفاندوفيسكي يعترف: البايرن ينقصه الإبداع

القاهرة (الاتحاد)

يبقى فريق بايرن ميونيخ زعيماً للكرة الألمانية من دون منافس حقيقي يحول دون حصوله على بطولة الدوري «البوندسليجا» التي أدمنها، وفاز بها خلال المواسم الخمسة الأخيرة وتحديداً منذ موسم 12/&rlm&rlm2013، بينما يختلف الوضع كثيراً على الساحة الأوروبية، التي لم يحقق فيها النادي البافاري أي إنجاز كبير منذ العام 2013، إذ لم يصل مطلقاً إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، وكلما مرت السنين كلما ابتعد البايرن عن أندية القمة الأوروبية.

ولعل هذا ما دفع البولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم وهداف الفريق إلى الاعتراف بهذا التراجع البافاري، وقال في حديث إلى مجلة «شبيجل» الألمانية إنه يعرف لماذا يتراجع الفريق خاصة على المستوى الأوروبي وقدم «روشتة علاج» للفريق مؤكداً : يجب على البايرن أن يتحلى بقدرة أكبر على الإبداع والابتكار، وعليه أن يجذب إلى صفوفه عدداً من اللاعبين الجدد ذوي المستويات العالمية والخبرة الدولية.

وأضاف ليفاندوفيسكي بلهجة تنطوي على الدهشة والاستغراب قائلاً: لم يتعاقد الفريق أبدا مع لاعب سوبر غالي الثمن وأقصى ما دفعه في لاعب هو مبلغ 40 مليون يورو، وهو مبلغ ينظر إليه حالياً في سوق الانتقالات على أنه مبلغ متوسط، في وقت تجاوزت أسعار النجوم المئة مليون يورو. وأوضح قائلاً: على إدارة البايرن أن تفكر مليّاً في تغيير هذا الوضع إذا كانت تريد لهذا الفريق أن يستمر بين الكبار. وأشار ليفاندوفيسكي إلى أنه يدرك تماماً أن المال وحده لا يحقق السعادة ولا يصنع الانتصارات وأن الألقاب والبطولات لا تشترى بالمال، وتابع قائلا: لقد دفع فريق باريس سان جيرمان الكثير من المال من أجل التعاقد مع نجوم على أعلى مستوى، ولكن علينا الانتظار لكي نعرف ما إذا كان هذا الفريق أصبح من طراز عالمي أم لا.

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ يلعب في مجموعة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» ويلتقيان يوم 27 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية لدور المجموعات في هذه البطولة.

يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي المولود في 21 أغسطس 1988 «29 عاماً» يلقب بـ «ماكينة الأهداف» منذ أن نجح في تسجيل 5 أهداف في 9 دقائق في مرمى فريق فولفسبورج خلال الموسم قبل الماضي وهو رقم قياسي دخل به موسوعة جينيس إذ لم يسبقه إليه أحد.