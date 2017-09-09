فيرجسون رفض زيدان خوفاً من كانتونا

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف مارتن إدواردز الرئيس الأسبق لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي، عن سر احتفظ به منذ أكثر من 20 عاماً وتحديداً من عام 1996، حيث قال في تصريحات لشبكة «بي بي سي» إنه لو كانت الأمور قد سارت بشكل طبيعي وقتها، لكان من الممكن أن يكون النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني لاعباً في صفوف «الشياطين الحمر».

وأضاف قائلاً: كان زيدان وقتها لاعباً شاباً ومتألقاً في صفوف نادي بوردو الفرنسي وذاع صيته واسمه في كل أرجاء أوروبا، وباتت كل العيون عليه وتقدم فريق يوفنتوس الإيطالي بعرض جيد لضمه ولم يكن «زيزو» وقتها قد تجاوز العشرين من عمره، وكنت أنا كرئيس لنادي مانشستر يونايتد أحلم بأن يكون هذا النجم معنا، ولكن عندما عرضت الأمر على السير أليكس فيرجسون المدير الفني، رفض بشدة وهو ما اعتبرته أمراً غير منطقي وغريب. وتابع إدواردز قائلاً: عندما سألت فيرجسون عن السبب قال لي إنه لا يريد أن يثير غضب نجم الفريق الأول الفرنسي أيريك كانتونا «30 عاماً وقتها».

وأوضح رئيس يونايتد السابق أن فيرجسون كان لا يريد أن يخسر كانتونا من أجل لاعب جديد، وخاصة أنه يلعب في نفس مركزه، ومن هذا المنطلق كان حريصا على عدم استفزازه. وعندما يتذكر إدواردز هذه الواقعة فانه يعض أصابع الندم لأن إيريك كانتونا اعتزل بعدها بعام واحد فقط وكان من الممكن استمرار زيدان إلى جانبه لحين اعتزاله. وفي ختام كلامه علق إدواردز قائلاً: تخيلوا ثنائيا مثل زيدان/&rlm&rlmكانتونا.. كيف يكون مردوده.. انه ثنائي حلم ولكن ظل هذا على الورق فقط، كما لو كان «خرافة» يستحيل تحقيقها.

جدير بالذكر أن إيريك كانتونا المولود في 24 مايو 1966 «51 عاماً» كان اعتزل الكرة العام 1997 واتجه إلى ممارسة مهنة التمثيل، وأصبح ممثلاً مشهوراً في فرنسا ولم يعد يتذكر كثيراً أيام التألق اللافت في مانشستر يونايتد، حيث اعتبره البعض أفضل أجنبي يلعب في صفوف الفريق، قبل مجيء البرتغالي القنبلة كريستيانو رونالدو.