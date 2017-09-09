المدربون أيضاً ينشدون «راحة استشفائية»

عمرو عبيد (القاهرة)

يؤمن الكثيرون أن التدريب في عالم كرة القدم هو مهنة العمر القصير، نظراً للضغوط النفسية والذهنية التي يتعرض لها المدير الفني، خاصة إذا تولى قيادة فريق كبير يسعى إلى البطولات دائماً ويمتلك حشداً كبيراً من الجماهير التي لا تعرف سوى لغة الفوز والانتصارات. وإذا كان من الطبيعي أن يمر أي مدير فني بفترة من الركود قد لا يجد خلالها فريقاً يتولى تدريبه، إلا أن بعض كبار المدربين اعتادوا في الآونة الأخيرة على منح أنفسهم راحة سلبية مختارة من أجل التقاط الأنفاس واستعادة الحماس والاستشفاء الذهني، لإعادة الحيوية إلى عقولهم المسؤولة أولا وأخيراً عن خططهم التدريبية، التي تحتاج إلى تطوير مستمر في ظل التغييرات الكبرى المتتالية لكرة القدم الحديثة.

ولعل أشهر هؤلاء المدربين هو الإسباني العبقري بيب جوارديولا الذي قلب موازين اللعبة في السنوات الأخيرة، بتكتيكه الهجومي الرائع الذي توهج بشدة مع برشلونة في الفترة بين 2008 إلى 2012. وبعد قيادته الناجحة للفريق الكتالوني الذي سحر العالم بهجومه الكاسح ومهارات لاعبيه الفائقة واستحواذه الكلي على الكرة والضغط الهجومي المتواصل على منافسيه، كان لابد لجوارديولا أن يحصل على قسط من الراحة خاصة بعد الفوز بـ 14 لقباً مع البارسا منها 6 عالمية، وهي دوري الأبطال وكأس السوبر القاري وكأس العالم للأندية، بواقع لقبين في كل بطولة، وأعلن بيب عقب الرحيل عن البلوجرانا في 2012 أنه سيحصل على عام من الراحة التامة بعيداً عن كرة القدم، وتوجه إلى نيويورك وقتها قبل أن يعود في العام 2013 ليتولى تدريب فريق بايرن ميونيخ، ثم انتقل في العام الماضي ليصبح المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي.

الطريف أن تدريب برشلونة يبدو أنه يتطلب مجهوداً ذهنياً ونفسياً يفوق باقي أندية العالم، وتأكد ذلك عندما أعلن الإسباني إنريكي هو الآخر عن رغبته في الابتعاد عن التدريب مدة عام بعد 3 سنوات قضاها في قيادة البارسا، ورحل إنريكي في نهاية الموسم الماضي الذي شهد تتويج البلوجرانا بلقب وحيد في كأس الملك مقارنة بحصوله على خمسة ألقاب في موسم 2015 الباهر، الذي توجه بجائزة الفيفا لأفضل مدرب في العالم، وبعد 9 ألقاب في ثلاث سنوات كان لابد للمدرب الإسباني من الحصول على راحة قصيرة، قبل استئناف مغامراته التدريبية القادمة.

ولأن الصداقة تفترض وجود تقارب عقلي معين يجمع بين الطرفين، فلم يكن غريباً أن يقوم الألماني توماس توخيل بما فعله صديقه جوارديولا الذي رشحه لخلافته في بايرن ميونيخ، وأبدى إعجابه كثيراً بما قدمه توخيل مع بروسيا دورتموند، فبعد 5 سنوات تولى خلالها الألماني تدريب فريق ماينز قرر الخلود إلى الراحة لمدة عام وكان ذلك في نهاية موسم 2013/&rlm&rlm 2014، بعد تحقيقه نجاحا ملموسا في مسيرة ماينز الذي صعد حديثا قبلها إلى البوندسليجا لكنه تحت قيادة توخيل احتل المركز الخامس في الموسم الأول، ثم السابع في موسمه الأخير وظهر في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي، وبعد عام تولى تدريب بروسيا دورتموند مع بداية موسم 2015/&rlm&rlm 2016، وقاده للقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي وهو لقب الفريق الأول خلال آخر خمس سنوات ثم رحل بعدها أيضا.

ألماني آخر هو يورجن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول الانجليزي، كان قد رحل عن تدريب دورتموند في مايو من العام 2015، وترددت أنباء عن رغبته في الحصول على قسط من الراحة أيضا بعد تجربة مميزة مع الفريق الألماني، قاده خلالها للتتويج بلقب الدوري مرتين ومثلهما لكأس السوبر ولقب واحد في الكأس الألمانية، لكنه عاد بعد أقل من 6 شهور لإعلان توليه مسؤولية قيادة الريدز في أكتوبر من نفس العام .

أما الهولندي المخضرم لويس فان جال صاحب البطولات العشرين مع أياكس وبرشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، منها دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأوروبي والسوبر وغيرها، فقد أقيل من منصبه الأخير كمدرب للمان يونايتد في العام الماضي، وتناولت بعض الصحف العالمية تقارير تشير إلى اعتزاله التدريب، لكن صاحب الـ 66 عاما نفى ذلك، مؤكداً أنه قرر الحصول على فترة من الراحة قبل العودة لمهنته المحببة إليه مرة أخرى. وكان شريكه في فترة تدريبه للشياطين الحمر الويلزي الأسطوري ريان جيجز، قد غادر الفريق الانجليزي هو الآخر بعد تولي مورينيو لمهمته ليبتعد من أجل إعادة ترتيب أوراقه أيضاً.