برلين (د ب أ)

فرض فريق فرايبورج بعشرة لاعبين التعادل السلبي على ضيفه بروسيا دورتموند، في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني «بوندسليجا». فيما تعادل هانوفر مع مضيفه فولفسبورج 1 /&rlm&rlm1 وفاز ماينز على ضيفه باير ليفركوزن 3 /&rlm&rlm 1 واجسبورج على ضيفه كولن 3 /&rlm&rlmصفر واينتراخت فرانكفورت على مضيفه مونشنجلادباخ 1 /&rlm&rlmصفر.

وعلى ملعب بادينوفا ستاديون، لعب فرايبورج بعشرة لاعبين بعد طرد يوريك رافيت عقب تدخله بعنف مع مارسيل شميلزر، حيث اكتفى الحكم في البداية بالبطاقة الصفراء لكن بعد الاستعانة بتقنية الفيديو أشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب بسبب الخشونة المتعمدة.

ورغم النقص العددي لم يتمكن دورتموند من إحراز الفوز، رغم أن المهاجم الجابوني الدولي بيير إيمريك اوباميانج سجل هدفاً للفريق ألغاه الحكم، واحتسب ضربة حرة لصالح الفريق بسبب إعاقة المدافع سوكراتيس باباستاثوبولوس.

وحصد دورتموند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 7 نقاط، ليبقى في الصدارة مؤقتاً، وتعادل فولفسبورج مع ضيفه هانوفر بهدف لكل منهما، حيث تقدم لاعب الوسط دانييل ديدافي بهدف لفولفسبورج، ثم تعادل النمساوي الدولي مارتن هارنيك لهانوفر.