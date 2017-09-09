«الضفادع» يعزز عقدة «فالنسيا» مع الريال

مدريد (أ ف ب)

زاد ليفانتي الملقب بـ «الضفادع» من معاناة ريال مدريد حامل اللقب، الذي يتحضر لبدء حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا، حيث تعادل الأخير بشكل مخيب على أرضه أمام ليفانتي 1-1 في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني، ليرسخ ليفانتي عقدة الريال مع مدينة فالنسيا، بعدما خطف فالنسيا «النادي الأكبر بالمدينة» تعادلاً مستحقاً مع الريال بملعب برنابيو في الجولة الماضية.

ودخل فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى المباراة التي جمعته بفريق لم يفز في «برنابيو» سوى مرة واحدة في زياراته الـ 12 الأخيرة «فبراير 2007»، وهو يبحث عن العودة للصدارة ولو بشكل مؤقت.

لكنه اكتفى بنقطة مجدداً أمام الممثل الآخر لمدينة فالنسيا، وذلك في ظل استمرار غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الموقوف 5 مباريات، بسبب دفعه الحكم خلال ذهاب السوبر مع برشلونة.

ويستهل الريال الدفاع عن لقبه القاري، حيث يلعب على أرضه الأربعاء المقبل مع أبويل نيقوسيا القبرصي في المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً دورتموند الألماني وتوتنهام الإنجليزي.