إريكسون: السيتي مع «أبوظبي» أصبح حلم الجميع

محمد حامد (دبي)

رحل المدرب السويدي الشهير جوران إريسكون عن تدريب مان سيتي في يونيو 2008، ثم حدثت الصفقة التي غيرت تاريخ النادي للأبد، حينما انتقلت ملكية النادي الإنجليزي إلى أبوظبي في أغسطس 2008، ما جعل المدرب السويدي يعترف بأنه لم يكن محظوظاً أبداً، في إشارة إلى أنه كان يتمنى البقاء على رأس الجهاز الفني للبلومون في العهد الظبياني الذي يشهد انطلاقة تاريخية للنادي على المستويات كافة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «الميرور»، قال إريكسون: «لقد توليت تدريب مان سيتي بين عامي 2007 و2008، والآن أعود لمشاهدة النادي في العهد الجديد، ورحلت قبل أسابيع من انتقال ملكيته إلى أبوظبي، لقد تغير كل شيء ولم يتبق سوى لون القميص، هذا هو الشيء الوحيد الذي تبقى منذ رحيلي عن تدريب الفريق، أصبح مان سيتي واحداً من القوى الكروية الكبيرة على مستوى البريميرليج، وعلى المستوى العالمي بأسره، في ظل إدارته الحالية، والجهات المالكة له».

وتابع المدرب الشهير الذي سبق له تدريب المنتخب الإنجليزي، وأندية روما ولاتسيو وليستر سيتي: «أعتقد أن «مان سيتي» لديه فرصة كبيرة ليتوج بلقب الدوري للموسم الحالي، ليس هو فقط، بل كذلك «مان يونايتد»، أي أن اللقب غالباً سيعود إلى مدينة مانشستر، وهذا لا ينفي أن تشيلسي لن يكون منافساً على اللقب هو الآخر، وكذلك ليفربول، ويظل للدوري الإنجليزي طبيعته الخاصة، فالبطل لا تظهر ملامحه إلا في مارس بعد أن يشعر الجميع بالتعب والإرهاق».

وأشار إريكسون إلى أن من الصعب عليه العودة لتدريب أي من الأندية الإنجليزية في الحاضر أو المستقبل، فقد أصبح متقدماً في العمر، حيث يبلغ 70 عاماً، وهو ما لا يتفق مع الأعباء والمهام التي يقوم بها المدير الفني في البريميرليج، أحد أقوى دوريات العالم وأكثر ضغطاً من الناحيتين الصحية والذهنية بالنسبة للمدربين. وتابع المدرب السويدي: «يظل البريميرليج الأقوى في العالم، قد لا يكون الأكثر متعة في بعض المباريات، ولكنه يظل الأكثر شعبية وقوة وجماهيرية على المستوى العالمي».

وكشف إريكسون عن رؤيته بعض التغيرات الفنية والكروية التي اجتاحت البريميرليج في السنوات الأخيرة، فقال: «لقد تغير هذا الدوري كثيراً، اللاعبون أصبحوا أكثر مهارة مقارنة بالماضي، كما أن الأداء الدفاعي أصبح قوياً، ولكن مع بعض المهام الهجومية للمدافعين، ما يجعل البريميرليج أكثر إثارة وقوة في الوقت نفسه، يمكن للجميع رؤية اللمسة الواحدة التي لم تكن موجودة بهذا الشكل في الماضي، أي أن الدوري الإنجليزي أصبح يجمع بين القوة والمهارة والتكتيك المنضبط».

وعن المقارنة المستمرة بين البريميرليج والدوري الإسباني، قال إريكسون: «بالنسبة لي يظل البريميرليج هو الأقوى والأكثر تنافسية وإثارة، أنا لا أشاهد مباريات الليجا إلا إذا كان البارسا أو الريال أو أتلتيكو مدريد طرفاً فيها، في حين يمكنني الاستمتاع بغالبية مباريات الدوري الإنجليزي، فالفريق الذي يستقر في قاع البريميرليج يمكنه أن يهزم الفريق المتصدر، وهذا هو أحد أسرار الجاذبية والإثارة في هذا الدوري».