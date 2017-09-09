طوفان «السيتي» يضرب «الريدز» بـ «الخمسة»

لندن (د ب أ)

بات الأرجنتيني الدولي سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي، أفضل هداف من خارج قارة أوروبا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تسجيله الهدف الأول في شباك ليفربول خلال المباراة، التي جمعت الفريقين على استاد الاتحاد في الجولة الرابعة من المسابقة.

وسجل أجويرو الهدف رقم 124 في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انتقاله لسيتي في 2011 قادماً من اتلتيكو مدريد.

وتجاوز أجويرو رقم دوايت يورك، لاعب ترينداد وتوباجو، الذي سجل 123 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضم قائمة أفضل الهدافين من خارج القارة الأوروبية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمثال الإيفواري ديدييه دروجبا، النجم السابق لتشيلسي، والذي سجل 104 أهداف، والتوجولي إيمانويل إديبايور، والذي سجل 97 هدفا.