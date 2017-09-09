السركال: تركــت «الأبيـض» ضمن أفضل 3 منتخبات آسيوية فابحثوا عــــن أسباب السقوط

معتز الشامي (دبي)

انتهى الحلم الجميل، وضاعت فرصة التأهل لمونديال موسكو 2018، تلك الفرصة التي كانت في المتناول كما كانت في إطار الممكن، لكنها رغم ذلك ضاعت من بين أيدينا، وأضاعها من كنا نتوسم فيهم ملامح جيل ذهبي يصول ويجول عبر القارة، ينثر الإبداع ويغزو منصات التتويج، ويرسم البسمة على وجه الشارع الرياضي الإماراتي.

«الاتحاد» قررت فتح ملف الوداع المر للمونديال، دون أن نتهم أحداً، ولا نحاكم أحداً، بل كل ما نسعى إليه هو وضع يدنا على الأخطاء التي وقعت، وحالت دون تمكين جيل هو الأفضل في كرة الإمارات في آخر 20 عاماً، من الوصول لتحقيق حلم أمة، ببلوغ كأس العالم.

نحاول تلمس الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء ما حدث، مع كل من كانت له علاقة بالمنتخب الوطني، خلال مسيرة التصفيات، بداية من المرحلة الثانية التي انطلقت قبل عامين ونصف العام تقريباً، ودخلت في عمر المجلس السابق برئاسة يوسف السركال، وكل الأطراف المسؤولة عن مسيرة الأبيض، وتمثلت في الجهازين الفني والإداري للمنتخب، بالإضافة للاعبين، وانتهاء بمجلس إدارة الاتحاد الحالي برئاسة بن غليطة، والذي أشرف على تصفيات المرحلة الثالثة كاملة، التي شهدت الإخفاق والخروج.

نسعى عبر صفحات «الاتحاد» وخلال 5 حلقات متتالية، لأن نواجه الجميع، بحيادية وموضوعية، بحثاً عن أسباب ما حدث، بهدف وضع الأمور في نصابها الصحيح، قبل انطلاق مشوار الإعداد لكأس آسيا 2019، والذي لا يقل أهمية عن مشوار تصفيات المونديال، فتلك البطولة على أرضنا، والشارع الرياضي في انتظار إنجاز يعوض إخفاق التأهل للمونديال، وذلك لن يحدث إلا بالتتويج بلقب آسيا على أرضنا، فهل نقدر على تحقيق ذلك الإنجاز في ظل استمرار الأوضاع الحالية؟