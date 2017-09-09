إسماعيل أحمد: مواجهة الهلال مباراة العمر

العين (الاتحاد)

أكد إسماعيل أحمد أن برنامج التأهيل الذي خضع له ضمن مرحلة العلاج تم بالصورة المطلوبة، تحت إشراف الجهاز الطبي ومدرب اللياقة البدنية، موضحاً أنه يشعر بتحسن كبير جعله ينخرط في برامج تدريبية منفردة قبل انتقاله إلى التدريبات الجماعية، وتمنى أن يبلغ درجة الجاهزية التامة قبل مواجهة الهلال السعودي المصيرية، خصوصاً وأن المدرب في أمس الحاجة لجهود جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق.

وحول الإصابة التي تعرض لها أخيراً، قال: حسب التقرير الطبي أكد استشاري الجراحة أن الإصابة قديمة ولكنني تحاملت عليها لظروف الفريق، التي كانت تتطلب جهود الجميع، خصوصاً خلال الاستحقاقات القارية، فالدوافع يكون كبيرة دائماً عندما يرتبط الأمر بالتضحية من أجل الكيان.

وزاد: طمأنني الطبيب أخيراً بأن العملية الجراحية ناجحة 100% وضاعفت من جهودي بصورة لافتة خلال مرحلة التأهيل بتدريبات الصالة إلى جانب السباحة.

وعن استعدادات العين لمواجهة الإياب غداً أمام الهلال السعودي في الرياض، قال: أعتقد أنها مباراة «العمر» والمواجهة مصيرية بالنسبة لنا، وندرك جيداً بأنها لن تكون سهلة، خصوصاً أن المضيف يضم بين صفوفه مجموعة من لاعبي المنتخب السعودي، أي أنهم سيدخلون المواجهة بمعنويات مرتفعة في أعقاب التأهل إلى نهائيات كأس العالم.