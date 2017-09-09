البعثة «العيناوية» تصل إلى الرياض بطموح «التأهل الآسيوي»

صلاح سليمان (العين)

وصلت بعثة فريق العين الأول لكرة القدم مساء أمس إلى مطار الرياض الدولي، على متن طائرة خاصة، أقلعت في الساعة الثامنة مساءً من مطار العين الدولي، وذلك للقاء الهلال السعودي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، وكانت في وداع البعثة أعداد غفيرة من الجماهير العيناوية، التي ينتظر أن يلحق منها مجموعة كبيرة بالفريق غداً إلى العاصمة السعودية للوقوف خلف «الزعيم» والشد من أزر اللاعبين في مباراتهم المصيرية المقررة في الساعة التاسعة والثلث مساء غدٍ.

ويترأس البعثة غانم مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، يرافقه أحمد حميد المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وسلطان راشد عضو مجلس الإدارة مشرف أكاديمية نادي العين لكرة القدم، ومحمد عبيد حماد مشرف الفريق الأول، ومطر عبيد الصهباني مدير الفريق، والإداري عصام عبدالله، والمدرب الكرواتي زوران ماميتش، وطاقمه الفني المساعد والطاقم الطبي، وعدد 20 لاعباً هم: خالد عيسى، داوود سليمان، محمد سعيد بوسندة، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، راشد مهير، سعيد جمعة، تسوكاسا شيوتاني، أحمد برمان، سليمان ناصر، محمد خلفان، بندر الأحبابي، محسن عبدالله، ريان يسلم، محمد عبدالرحمن، عمر عبدالرحمن، يوسف أحمد، كايو لوكاس، ماركوس بيرج وداينفريس دوجلاس.

وقبل التوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، خاض لاعبو العين في الخامسة مساء أمس تدريبهم الرئيس على ملعب استاد خليفة بن زايد بمشاركة جميع اللاعبين، وحرص خلاله مدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش على متابعة أداء اللاعبين خاصة الأساسيين منهم، للتأكد من مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية لخوض اللقاء القاري، بجانب حرصه على معالجة جميع السلبيات وتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء السابقة التي وقعوا فيها، مع التأكيد على ضرورة تطبيق خطة اللعب التي وضعها لهذا اللقاء المصيري، ومطالبة اللاعبين بتنفيذ المطلوب.

وتأتي هذه المواجهة الهامة أمام الهلال السعودي في دور إياب مرحلة ربع نهائي بطولة الأندية الآسيوية الأبطال، والفائز من الفريقين سيتأهل إلى الدور نصف النهائي وسيواجه الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيروزي الإيراني، ويكفي العين التعادل الإيجابي في لقاء الغد ليحقق هذا الطموح، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، والتي استضافها ملعب استاد هزاع بن زايد يوم 21 أغسطس الماضي.

ويؤدي فريق العين الحصة التدريبية الأخيرة مساء اليوم على ملعب استاد الملك فهد بالرياض، وذلك في نفس توقيت المباراة، ولن يستغرق المران أكثر من ساعة واحدة، وفقا لما تنص عليه لائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبعدها سيخلد اللاعبون للراحة التامة ليكونوا في قمة الجاهزية لمواجهة الهلال.

ويذكر أن المباراة كان مقرراً لها أن تقام على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد «الملز»، وقد تم نقلها إلى استاد الملك فهد بالرياض بناءً على الطلب الذي تقدم به نادي الهلال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاستفادة من سعة مدرجاته ولضمان حضور أكبر عدد من الجماهير لدعم فريقهم في هذا اللقاء.

ومن جهة أخرى واصل فريق الهلال أمس تحضيراته تحت إشراف وقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز خلف الأبواب المغلقة، والذي منح الثلاثي الموقوف سلمان الفرج، عبد الله عطيف وعبد الله الحافظ راحة عن تدريبات الفريق لمدة يومين، في حين واصل الثنائي ياسر القحطاني ومحمد البريك برامجهما العلاجية والتأهيلية المعدة لهم مسبقًا، وقد تأكد غياب الأخير عن المواجهة الآسيوية الهامة.