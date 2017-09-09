روزا يسابق الزمن للعودة إلى تشكيلة الإعصار

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يسابق البرازيلي صاموئيل روزا الوقت للعودة إلى التشكيلة الأساسية لفريق حتا، بعدما أصيب خلال مشاركته مع الفريق أمام العين في الجولة الأولى بكأس الخليج العربي، حيث تحسنت حالة اللاعب بشكل قد يمهد الطريق لوجوده مع الفريق الحتاوي، في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، وذلك بعد زوال الآلام التي كان يشعر بها في كاحل القدم.

وطمأن علي عبدالله البدواوي، مشرف الفريق الأول، جماهير النادي على حالة اللاعب روزا وإمكانية مشاركته في أول مباراة رسمية للفريق، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في جميع عناصر الفريق لتقديم المردود الذي يحقق طموحات النادي في الموسم الجاري.

وبدوره، قال لاحج صالح لاعب الفريق، إن رسالة علي البدواوي، رئيس مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، للاعبين وثقته الرائعة قي ردة فعلهم القوية خلال الموسم الجاري، تحمل في طياتها مضامين رائعة من الثقة، التي تمثل الكثير من المعطيات الإيجابية خلال الفترة المقبلة، رغم الإصابات التي طالت الثلاثي الأجنبي روزا وفرناندو وعمرو الميداني، موضحاً أن اللاعبين يتطلعون لكل ما يمكن أن يعزز موقف الفريق في الموسم الجديد، لتثبيت موقعه في المحترفين وتأكيد حالة التطور الكبيرة التي يشهدها «الإعصار» مع المدرب المقدوني جوكيكا.

وأضاف: التحضيرات الجيدة في الفترة الماضية خلال التجمع الداخلي والمعسكر الخارجي والمباريات الودية المحلية والخارجية، كشفت الرغبة القوية من النادي في تحقيق طموحات الجماهير بالحصول على النتائج الإيجابية، خصوصاً أن النادي قام بضم أفضل العناصر من اللاعبين المواطنين والأجانب، والتي من شأنها أن تحقق الإضافة المطلوبة للموسم الجديد، ونسعى بكل ما نملك للدفاع عن حظوظنا في البقاء مع المحترفين والبحث عن كل ما يمكن أن يمهد الطريق للمنافسة في النتائج الإيجابية.

وحول البداية القوية أمام العين في كأس الخليج العربي، قال صالح: نسعى في كل الأوقات والمناسبات إلى كل الدفاع عن كيان النادي بالأداء الذي يشرفنا ويؤكد قوة فريقنا، وقال: كنا تدرك أن الخروج بنتيجة إيجابية في البداية من أنه أن يعزز طموحاتنا في الموسم الجديد، وحاولنا تقديم الصورة المعبرة عن الواقع الجيد في النادي، ونتمنى أن يكون القادم على المستوى نفسه والذي يضمن لنا المساندة القوية من الجماهير، التي تنتظر الكثير من اللاعبين؛ لأنها تمنحنا الدافع القوي لتقديم المردود المشرف في جميع المباريات.

وشدد لاحج صالح على أهمية التركيز في جميع المباريات المقبلة بالموسم الجديد وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وقال: الإعداد القوي لكل الفرق في المرحلة الماضية يكشف تطلعات الجميع في الوصول إلى النتائج الإيجابية، الأمر الذي يزيد التوقعات بشأن ارتفاع مستوى المنافسة للوصول إلى الغايات المطلوبة.