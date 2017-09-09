«المحترفين» تخاطب الاتحاد لتحمل مديونيات الأندية عن نسبة الـ2% لعقود التسجيل

معتز الشامي (دبي)

أيام قليلة وتنطلق مباريات دوري الخليج العربي للمحترفين، إلا أن خلافا قانونيا قد يطرأ على عملية القيد والتسجيل لبطاقات الموسم الجديدة، وبالتالي مشاركة جميع اللاعبين في المباريات، والسبب يعود لعدم دفع قطاع «كبير» من الأندية المحترفة، ما عليها من مستحقات مقابل القيد والتسجيل المحدد، وفق قرار الجمعية العمومية بدفع نسبة 2% من إجمالي العقد المسجل، بواقع 1% يتحملها النادي و1% يتحملها اللاعب، على أن يكون النادي مسؤولا عن دفع نسبة اللاعب.

وتفيد المتابعات أن اتحاد الكرة وقع في «شبهة مخالفة»، التعميم السنوي للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالمادة 27 من التعميم، التي تنص على تسليم بطاقات دخول الملاعب للأندية، وإصدار البطاقات يكون بعد سداد الرسوم المقررة، والاشتراكات السنوية والغرامات إن وجدت.

حيث أصدر الاتحاد واللجنة، بطاقات للأندية، رغم أن العديد منها لم يدفع نسبة الـ2% عن العقود المسجلة، والتي يهدف الاتحاد من ورائها جني أموال تقدر بما يتجاوز 10 ملايين درهم.

وعلمت «الاتحاد» أن لجنة دوري المحترفين، تلقت طلبات رسمية من بعض الأندية، تطلب تحمل اللجنة القيمة المالية المخصصة لقيد وتسجيل العقود، والمفروضة بنسبة 2%، على أن تخصم اللجنة لاحقا ما ستقوم بدفعه، من قيمة المخصصات المالية المرصودة لكل نادي ضمن الميزانية السنوية من بيع حقوق الدوري.