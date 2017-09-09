«الآسيوي» يتراجع عن تعديل قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 16

معتصم عبدالله (دبي)

تراجع الاتحاد الآسيوي عن خطوة تعديل قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً المقررة خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الحالي، وأعاد الاتحاد القاري في خطوة مفاجئة منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2002» إلى المجموعة الخامسة والتي تُلعب مبارياتها بالدوحة، إلى جانب منتخبات قطر «المستضيف»، اليمن، وبنجلاديش.

وكان الاتحاد الآسيوي أقدم على خطوة تعديل قرعة التصفيات بعد رفض الأبيض اللعب في «الدوحة» ليحول منتخبنا إلى المجموعة الرابعة، والتي تُلعب مبارياتها في النيبال إلى جانب منتخبات البلد المضيف، الهند، وفلسطين بديلاً لمنتخب العراق «حامل» اللقب، والذي تحول بدوره إلى المجموعة الخامسة، قبل أن يعود ويتراجع عن التعديل، بعد ضغوطات من مجموعة من المنتخبات المشاركة في مجموعة الدوحة.

وأعلن الاتحاد العراقي في وقت سابق موافقته على اللعب في الدوحة بدلاً عن مجموعة نيبال، ونشر الاتحاد العراقي بياناً تضمن رسالة الشكر التي تسلمها من الاتحاد الآسيوي على موافقته اللعب في المجموعة الرابعة، قبل أن يعود الأخير، ويعدل عن خطوته، وتشير المتابعات إلى أن بقية منتخبات المجموعة (قطر، اليمن، بنجلاديش) أبدت اعتراضاً على تعديل القرعة، ومارست ضغوطاً على الاتحاد القاري.