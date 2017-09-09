«هالو فريش» الألمانية.. التسوق الإلكتروني قاعدة الانطلاق نحو قمة «الناشئة»

حسونة الطيب (أبوظبي)

تعتبر الشركات المبتكرة والأسرع نمواً، بمثابة القوة المحركة لاقتصاد أوروبا خلال القرن الواحد والعشرين، حيث يقع على عاتقها توفير الوظائف والمحافظة على تنافسية القارة. ويدرج مؤشر «فاينانشيال تايمز 1000»، قائمة بألف شركة نجحت في تحقيق أعلى نسبة نمو في العائدات في الفترة بين 2012 و2015.

وتستقر نحو 75 من هذه الشركات، في العاصمة البريطانية لندن، ما أهلها لأن تلعب دور مركز التجارة والابتكار لدول الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الذي أعدت العدة لمغادرته. وتحل باريس خلفها في القائمة بعدد 45 شركة، تليها ميلان بنحو 34 ثم برلين بعدد 32 شركة.

وعلى رأس هذه الشركات، تتربع «هالو فريش» الألمانية، المتخصصة في إعداد الوصفات والخدمة الإلكترونية لتوصيل منتجات البقالة والوجبات الجاهزة. وتأسست الشركة التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.6 مليار يورو، في 2011 حيث تتخذ من برلين مقراً لها.

ونجحت الشركة الناشئة المدعومة من قبل «روكيت إنترنت»، التي تملك حصة قدرها 57% فيها، في جمع نحو 75 مليون يورو في إحدى جولات التمويل وذلك قبيل انطلاق الطرح الأولي العام في أكتوبر 2015. ويعني هذا التقييم انضمامها، لكوكبة شركات التقنية الناشئة الكبيرة في أوروبا، الذي يشترط تجاوز القيمة لمليار دولار.

وتتميز سوق التسوق الإلكتروني لمواد البقالة ببطء نموها، بالمقارنة مع الأزياء والأجهزة الإلكترونية، في وقت تواجه تحديات تختلف من سوق إلى أخرى. وبينما بلغ حجم الأزياء، نحو 1.7 تريليون دولار في 2014، يقدر حجم سوق المواد الغذائية بنحو 2.6 تريليون دولار.

وعلى سبيل المثال، ليس من السهل على شركات توصيل منتجات البقالة ووصفات الطعام، تحقيق أرباح في ألمانيا في ظل هيمنة شركات البيع المخفض مثل، «ألدي» و«ليدل». وفي المملكة المتحدة، حيث تقل منافسة الأسعار، نجحت شركات تتضمن، «تيسكو» و»سينسبري» و»أوكادو»، في إطلاق خدمات تسوق إلكتروني لمنتجات البقالة.

وتستهدف «هالو فريش»، سوق البقالة الراقية في أميركا، حيث تبدأ أسعار صناديق الطعام من 10.75 دولار للوجبة، لتنافس مؤسسات ناشئة مثل، «بلو أبرون» و«بليتيد». وتعمل الشركة بمبدأ الاشتراك، حيث بلغ عدد مشتركيها 250 ألفاً في مارس الماضي. ويقدر صافي عائدات الشركة، بنحو 70.1 مليون يورو في العام الماضي، بزيادة 400% عن السنة التي سبقتها. وتنتشر أعمال الشركة في سبع دول منها، ألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا وأميركا. وتوزع «هالو فريش»، ما يزيد على 7.4 مليون وجبة شهرياً، سواء من اللحوم أو الخضراوات. وتعتبر الشركة الآن، واحدة من أفضل المؤسسات الأوروبية الناشئة من حيث الحصول على التمويل.