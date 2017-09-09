معاهد اقتصادية: ألمانيا تحقق التوظيف الكامل في 2025

برلين (د ب أ)

أعرب رؤساء العديد من معاهد الاقتصاد في ألمانيا، عن اعتقادهم بواقعية هدف تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الرامي إلى تحقيق التوظيف الكامل بحلول العام 2025.

وفي تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، الصادرة أمس، قال ميشائيل هوتر، مدير معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو)، القريب من دائرة أرباب العمل، إن « تحقيق هدف التوظيف الكامل لم يكن أبدا واقعيا بمثل ما هو عليه اليوم».

وفي سياق متصل، أعرب مارسل فراتسشر، رئيس معهد أبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو)، عن اعتقاده بإمكانية تحقيق هذا الهدف في وقت مبكر قبل 2025، وقال إن التوظيف الكامل « يمكن بل وينبغي أن يتحقق خلال الدورة التشريعية المقبلة وليس ابتداء من 2025».

وأوضح هوتر أن الشرط لتحقيق هذا الهدف هو زيادة الاستثمار في الإنترنت السريع، وعدم رفع التكاليف الإضافية للأجر بشكل كبير، بالإضافة إلى أن تركز الحكومة الألمانية المقبلة على القضاء على البطالة طويلة الأجل والبالغ عدد أفرادها 1.2 مليون شخص.

يذكر أن معدل البطالة الحالي في ألمانيا يبلغ 5.7%، ويرى الاقتصاديون أن البلاد يمكنها تحقيق التوظيف الكامل، إذا تمكنت من خفض هذا المعدل إلى ما يتراوح بين 3 إلى، 4% إذ يفترض في ضوء هذه النسبة أن جزءا من الأشخاص المسجلين لا يرغبون فعليا في العمل.