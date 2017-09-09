«الملكية الأردنية» تطرح أسعاراً مخفضة كل جمعة

عمّان (بترا)
بدأت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تنفيذ حملات تسويقية جديدة ومتتابعة لبيع بطاقات السفر بأسعار تشجيعية عبر موقعها الإلكتروني كل يوم «جمعة».
وتأتي حملة «الجمعة»، وفقا للبيان الصادر عن الشركة، في إطار حملات الملكية الترويجية المتواصلة للبيع بأسعار مخفضة وتشجيع الجمهور للسفر على شبكة خطوطها الجوية الواسعة.
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وقال المدير العام، الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر، إن الحملة تأتي بعد حملتين تسويقيتين سابقتين نفذتهما الشركة مؤخراً ووجدتا إقبالاً لافتاً من المسافرين وكانتا الأكثر نجاحاً في تاريخ الملكية الأردنية.