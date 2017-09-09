«الملكية الأردنية» تطرح أسعاراً مخفضة كل جمعة

عمّان (بترا)

بدأت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تنفيذ حملات تسويقية جديدة ومتتابعة لبيع بطاقات السفر بأسعار تشجيعية عبر موقعها الإلكتروني كل يوم «جمعة».

وتأتي حملة «الجمعة»، وفقا للبيان الصادر عن الشركة، في إطار حملات الملكية الترويجية المتواصلة للبيع بأسعار مخفضة وتشجيع الجمهور للسفر على شبكة خطوطها الجوية الواسعة.

وأطلقت الملكية، يوم الجمعة الماضي، أولى أشكال الحملة الترويجية وهي (هابي فرايدي)، حيث سيتمكن الراغبون من المسافرين باستثمار الساعات الأربع وعشرين من هذا اليوم وفي كل جمعة من الدخول إلى الموقع الإلكتروني للملكية الأردنية لشراء تذاكر بالدرجة السياحية بأسعار مخفضة للسفر بها إلى وجهات معينة . وسيجد الزائرون لموقع الملكية الأردنية الإلكتروني أيام الجُمع من كل أسبوع أسماء الوجهات المشمولة بالعرض والأسعار الخاصة بكل منها والشروط المتعلقة بعملية السفر، حيث تتضمن الخصومات المطروحة رحلات الذهاب والعودة للمحطات المعنية.

وقال المدير العام، الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر، إن الحملة تأتي بعد حملتين تسويقيتين سابقتين نفذتهما الشركة مؤخراً ووجدتا إقبالاً لافتاً من المسافرين وكانتا الأكثر نجاحاً في تاريخ الملكية الأردنية.