أميركا تحقق في تجسس «اوبر»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تلقت شركة «اوبر» اتهاما جديدا أصبح موضع تحقيق في الولايات المتحدة، إذ تشتبه السلطات الأميركية في أن المجموعة استخدمت برمجية للتجسس على منافسيها، حسب ما أعلنت «اوبر» يوم الجمعة في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال».

واستخدمت «اوبر» هذا البرنامج المعروف باسم «هل»حتى العام 2016 لتعقب السائقين العاملين مع شركة «ليفت» المنافسة. وأكدت «اوبر» أنها «تتعاون مع التحقيق»، مؤكدة أن هذا البرنامج لم يعد مستخدما لدى الشركة. ولفتت «وول ستريت جورنال» إلى أن «اوبر كانت تنشئ حسابات لزبائن وهميين لدى «ليفت» لإيهام نظامها بوجود ركاب».