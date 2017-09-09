«سقف الدين الأميركي».. اقتراح الإلغاء يثير البلبلة

واشنطن (أ ف ب)
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلبلة في صفوف الجمهوريين بطلبه إلغاء «سقف الدين» الذي لطالما استخدم، في الكونغرس ولا سيما من الجمهوريين، وسيلة للضغط المالي على السلطة التنفيذية.
وقال ترامب يوم الخميس غداة الإعلان عن اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين بتأجيل ذاك الاستحقاق حتى 8 ديسمبر، «أعتقد أن الأمر يستحق البحث».
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وإذا كان الأمر ينطوي على مجرد إعطاء الضوء الأخضر لصرف النفقات التي اعتمدها الكونغرس في الميزانية، فلطالما استخدمه المشرعون ورقة ضغط لإقرار الميزانية وإعادة طرح مسألة الدين الأميركي الهائل الذي بلغ اليوم 20 تريليون دولار.
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