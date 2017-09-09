«سقف الدين الأميركي».. اقتراح الإلغاء يثير البلبلة

واشنطن (أ ف ب)

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلبلة في صفوف الجمهوريين بطلبه إلغاء «سقف الدين» الذي لطالما استخدم، في الكونغرس ولا سيما من الجمهوريين، وسيلة للضغط المالي على السلطة التنفيذية.

وقال ترامب يوم الخميس غداة الإعلان عن اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين بتأجيل ذاك الاستحقاق حتى 8 ديسمبر، «أعتقد أن الأمر يستحق البحث».

وأضاف إنه «منذ سنوات يتحدث الناس عن إمكان إلغاء سقف الدين وهناك أسباب كثيرة تستوجب ذلك»، طارحا مجددا النقاش الذي يثير ردود فعل قوية في معسكر الجمهوريين المتمسكين بهذه الورقة القوية في المفاوضات مع السلطات الفدرالية. ويعد السماح برفع سقف الدين من صلاحيات الكونغرس منذ مائة عام بالتحديد.

وإذا كان الأمر ينطوي على مجرد إعطاء الضوء الأخضر لصرف النفقات التي اعتمدها الكونغرس في الميزانية، فلطالما استخدمه المشرعون ورقة ضغط لإقرار الميزانية وإعادة طرح مسألة الدين الأميركي الهائل الذي بلغ اليوم 20 تريليون دولار.