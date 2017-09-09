فوائد الذكاء الصناعي تفوق ما حققته الثورة التكنولوجية

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز الإماراتية، إلى أن البشرية على مشارف حضارة جديدة من التطور وهي ثورة الذكاء الصناعي التي ستأخذ البشرية إلى أسلوب حياة جديد ومختلف ويكون لها تأثير على كافة القطاعات مثل التعليم والطب والمال وغيرها خلال السنوات الخمس عشرة القادمة لتستفيد أضعاف مضاعفة عن ما حققته الثورة التكنولوجية منذ بدايتها وحتى اليوم.

ولفت التقرير إلى أن الفترة الماضية الممتدة على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية شهدت الكثير من التطورات التكنولوجية والتي أثمرت تحقيق أسلوب حياة متطور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الاكتشافات العلمية التي أسهمت بالارتقاء بالحياة البشرية إلى مستويات جديدة وانعكاسها على كافة القطاعات الحيوية.

وقال التقرير إن المرحلة المقبلة ستشهد قفزة نوعية اهم بكثير من المرحلة السابقة حيث سيكون الذكاء الاصطناعي محور هذه المرحلة التي ستأخذ البشرية إلى واقع جديد يكون فيه التطور العلمي والتكنولوجي ضمن منظومة الذكاء الصناعي الذي سيكون له تأثير جذري على كافة القطاعات منها المال والاقتصاد والتعليم، حيث يتوقع أن يزداد النمو الاقتصادي بأضعاف والاكتشافات العلمية ستسهم في معالجة العديد من الأمراض المستعصية واستكشاف وسائل جديدة في القطاع المالي لمضاعفة الأرباح وتطوير أساليب تعليمية مبتكرة كلها ضمن إدارة الذكاء الصناعي من دون تدخل العامل البشري.

وأضاف التقرير: «على سبيل المثال ستعمل الأنظمة المالية على إدارة الاستثمارات والتداولات وتحقيق الأرباح بشكل ذكي بأقل نسبة من المخاطر وإجراء العمليات الجراحية عبر روبوتات ذكية بدقة عالية والحفاظ على أرواح الناس بنسبة أكبر بكثير من السابق وصناعة المنتجات والسيارات والآلات بتكلفة أقل وبفعالية أعلى أيضاً من دون التدخل البشري والحصول على التعليم والشهادات العلمية من دون الذهاب إلى المدارس والجامعات وتكبد الأقساط، بل تلقي العلوم بحجم أكبر واستيعاب المعلومات بأسرع بكثير من السابق.

وقالت الشركة أن المبادرة الأولى من نوعها في العالم العربي والعالم التي سجلت تقدما نوعيا فيما يخص القطاع المالي هو نظام الذكاء الصناعي الذي تم اختراعه في إمارة أبوظبي بكفاءات محلية ووطنية في شركة اي.دي.إس سيكيوريتيز، حيث يستطيع هذا النظام صناعة السوق وتسعير العملات والمعادن الثمينة لكل الأسواق المالية العالمية من دون التدخل البشري والذي أذهل المؤسسات المالية العالمية وجعلها تعيد حساباتها في عمليات التسعير والتداول.