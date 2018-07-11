حكيمي إلى دورتموند

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم انتقال مدافعه المغربي أشرف حكيمي إلى بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة، وقال ريال في بيان بموقعه على الإنترنت: «إنه توصل لاتفاق بانتقال حكيمي، الظهير الأيمن، إلى دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسمين».

وظهر حكيمي (19 عاماً) في تسع مباريات مع ريال بالدوري الموسم الماضي، تحت قيادة زين الدين زيدان، وهو من خريجي أكاديمية النادي، كما خاض خمس مباريات في كأس الملك ومباراتين في دوري الأبطال.

وشارك حكيمي، الذي يلعب أيضاً ظهيراً أيسر، مع منتخب المغرب في روسيا، لكن الفريق ودع المسابقة من الدور الأول، بعد الوقوع في مجموعة صعبة، ضمت إسبانيا والبرتغال إيران. وقال مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، في بيان: «أشرف حكيمي لاعب شاب، وهو ظهير متحرك، ولعب على أعلى المستويات في ريال مدريد ومنتخب المغرب »