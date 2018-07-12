الدفاع الحديدي سر المونديال التاريخي!

عمرو عبيد (القاهرة)
فشل المنتخب البلجيكي في بلوغ المباراة النهائية بالمونديال الروسي الحالي، على الرغم من امتلاكه لأقوى هجوم في البطولة حتى الآن، وسجل «الشياطين» 14 هدفاً في 6 مباريات، بمعدل 2.3 هدف كل مباراة، والغريب أن ماكينة الأهداف البلجيكية التي لم تتوقف عن هز شباك المنافسين في 5 مباريات متتالية في كل الأدوار، أصابها عطب مفاجئ أمام المنظومة الدفاعية الفرنسية الأفضل، التي استقبلت 4 أهداف فقط في 6 مواجهات، بمعدل 0.66 هدف كل مباراة.
ويروي تاريخ بطولات كأس العالم السابقة أن الفوز باللقب يحتاج دائماً إلى دفاع قوى، حتى لو لم يكن هجوم البطل هو الأفضل بين منافسيه، ويبدو أن المونديال الروسي يصر على الالتزام بتلك القاعدة التاريخية حتى الآن، وربما يتغير الأمر في مباراة النهائي، من يدري؟!
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ونجح «الآزوري» في اقتناص الكأس الثانية في تاريخه عام 1938، بعدما أحرز 11 هدفاً فقط في تلك النسخة، مقابل 15 هدفاً للمنتخب المجري الوصيف، و 14 هدفاً للبرازيل صاحب المركز الثالث، لكن هجوم المجر المخيف آنذاك لم يسجل سوى هدفين فقط في شباك الطليان خلال المباراة النهائية، التي أمطر فيها «الآزوري» مرمى المجر بأربعة أهداف، رغم أنهم لم يستقبلوا سوى هدف واحد فقط طوال البطولة، ورغم تفوق «السليساو» هجومياً على بطل النسخة الفرنسية، فإن مرماهم اهتز 11 مرة.
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ولم تنجح خطوط الهجوم الأفضل في قيادة منتخبات بلادها نحو التتويج سوى 8 مرات فقط، بنسبة 40% من بطولات كأس العالم، وكان «السليساو» هو الأفضل في ذلك، بعدما كرره في 3 تتويجات، مقابل مرتين للأرجنتين ومثلهما للألمان، الذين فازوا بمونديال 2014 بسبب قوة خط الهجوم وكذلك الدفاع، إذ أحرزوا 18 هدفاً واستقبلوا 4 أهداف فقط، لكن بقيت خطوط دفاع هؤلاء الأبطال هي الأقوى في تلك النسخ أيضاً، ليبرهن المونديال على التزامه بقواعده التاريخية التي لم يدركها «راقصو السامبا» عند مواجهتهم لبلجيكا، قبل أن يتلقى الشياطين نفس الدرس القاسي بعد الخسارة أمام «الديوك» أصحاب الدفاع الأقوى قبل النهائي القادم!