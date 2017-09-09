جمارك دبي تعتمد «محرك المخاطر الذكي» من المعهد العالمي للابتكار

دبي (الاتحاد)

سجلت جمارك دبي إنجازاً عالمياً جديداً في الإبداع والابتكار بحصولها على اعتماد من الفئة الثالثة من المعهد العالمي للابتكار (GII) عن ابتكار نظام محرك المخاطر الذكي. ويمنح المعهد العالمي للابتكار، ومقره الولايات المتحدة، عضويات وشهادات في مجال الابتكار للأفراد والمؤسسات بهدف تحسين الحياة المهنية وتطوير الإنجازات المؤسسية عن طريق تفعيل دور الابتكار لديهم، من خلال المعايير والأدوات والنماذج والبرامج المسجلة عالميا، ويعد المعهد الوحيد من نوعه الذي يقدم شهادات معتمدة في الابتكار على مستوى العالم.

وتعد الفئة الثالثة هي أعلى فئة في تصنيف الاعتمادات وتمنح للابتكارات الثورية التي تحدث تغيراً كبيراً في بيئة العمل وتحقق وفورات مالية وسهولة في الإجراءات وتدعم نمو القطاع الذي تخدمه.

وتحرص دائرة جمارك دبي على ترسيخ منهج الابتكار في تطوير العمل الجمركي، من خلال تشجيع الموظفين والمديرين في الدائرة على تبنى خدمات جديدة مبتكرة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى إنجازات، والمشاركة بفعالية في دعم القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، بعد أن أصبحت دولة الإمارات تتقدم بسرعة في مؤشرات التنافسية على المستوى العالمي ولا تكتفي بالصدارة الإقليمية، حيث أظهر مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 تقدم الدولة 6 مراتب إلى المركز الأول عربيا والـ41 عالميا.

وأوضح شعيب محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي أن نظام محرك المخاطر الذكي هو نظام مرن مختص بشكل مباشر في تقييم وعلاج مختلف المخاطر المتمثلة في الأخطار الأمنية، الاقتصادية، البيئة والاجتماعية، وداعم رئيس في الحفاظ على مكانة أمارة دبي كمركز أول في قطاع الشحن وإعادة التصدير من خلال تطبيق رسالة جمارك، مشيراً إلى أن النظام قلص وقت التخليص الجمركي على الشحنات إلى أقل من 10 ثوان محافظا على دور جمارك دبي كخط دفاع أول ضد المخاطر الأنية والمحتملة.

من جانبه، قال حسام جمعة محمد مدير إدارة الابتكار في الخدمات بجمارك دبي «تعكس الشهادات والاعتمادات الممنوحة من المعهد العالمي للابتكار (GII) أحدث الأساليب والاستراتيجيات الراهنة في قيادة الابتكار، حيث يواكب المعهد باستمرار على تطوير وتحديث الأدوات والمنهجيات لتواكب أحدث الممارسات المعترف بها دوليا في العديد من مجالات الابتكار، مؤكداً أن إنجاز جمارك دبي الأخير بحصولها على اعتماد من المستوى الثالث من المعهد العالمي للابتكار (GII) عن ابتكارين فريدين هما (المنظور المؤسسي المترابط والقدرات المؤسسية)، يمثل إنجازاً غير مسبوق على المستوى الحكومي المحلي حيث تعد دائرة جمارك دبي أول دائرة حكومية في الإمارات تحصل على هذا الاعتماد».

وأكد أن إدارة الابتكار في الخدمات في جمارك دبي تسعى إلى تحفيز الابتكار بهدف بلورة مبادرات وخدمات ومشاريع ذكية ومبتكرة تخدم العمل الجمركي، وتحقق وفورات مالية للدائرة من خلال تقليص تكاليف إنجاز المعاملات ،وزيادة الكفاءة التشغيلية لمواجهة التحديات، وتعزيز قدرة الدائرة على التطوير والتحسين المستمر، والتميز في بيئة متسارعة التغيير.