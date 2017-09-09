«موانئ دبي» تؤكد التزامها الاستثمار في تعزيز قدرات الموانئ الروسية

دبي(الاتحاد)

التقى فخامة رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي عقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية لحث دول العالم على المشاركة في تطوير منطقة الشرق الأقصى في جمهورية روسيا الاتحادية.

ونوه سلطان أحمد بن سليم خلال مشاركته مع الرئيس الروسي في جلسة عمل ضمت رؤساء الشركات العالمية الرائدة، بتعافي ونمو التجارة الروسية متفوقة على توقعات الأسواق العالمية حيث سجلت تجارة الحاويات منذ بداية العام نموا بعدل 17% أكثر بثلاث مرات من التوقعات للأسواق العالمية التي بلغت 5%. وأثنى على جهود روسيا في تطوير اقتصادها ودورها الفعال في دعم التعاون الاقتصادي الدولي من خلال دعوة الاستثمارات العالمية للمشاركة في تطوير الاقتصاد الروسي والحرص على إزالة معوقات الاستثمار الأجنبي.

وأكد التزام موانئ دبي العالمية بالاستثمار في تعزيز قدرات الموانئ الروسية والخدمات اللوجستية التي تضمن سلاسة تدفق البضائع بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، واعتزام المجموعة استخدام خط التجارة الشمالي لتحقيق ذلك عبر ربط موانئها في الشرق الأقصى بموانئها في أوروبا.

وأعرب بن سليم عن حرص موانئ دبي العالمية على المساهمة الفاعلة في جهود التنمية والتطوير في روسيا في إطار دورها العالمي كمحفز رائد للتجارة العالمية ومساهمتها باعتبارها، مصدرا للمعرفة والخبرات المتراكمة، في تطور العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». وفي اليوم الثاني من المنتدى، شدد بن سليم خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الموانئ في أيد أمينة» على أن تطور الاقتصاد يعتمد إلى حد بعيد على فعالية الموانئ، مشيرا إلى أن روسيا لا تعاني نقصا في موانئ الحاويات.