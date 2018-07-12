الاقتصاد ينمو بـ «الديوك»!

باريس (رويترز)

قال برونو لومير وزير المالية الفرنسي، إن انتصارات المنتخب الوطني في كأس العالم، ووصوله إلى نهائي المسابقة المقامة في روسيا، يجب بصفة عامة أن تترك أثراً إيجابياً على نمو اقتصاد البلاد.

وأبلغ لومير القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي أمس دون تفاصيل إضافية «هذا جيد للنمو».

وحدث مؤخرا تباطؤ في نمو الاقتصاد الفرنسي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد فترة انتعاش عقب فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتخابات في مايو من العام الماضي.

وحققت فرنسا الفوز على بلجيكا تحت أنظار ماكرون الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي، وسيأمل في التعافي عن طريق كأس العالم. وتوجه الرئيس الفرنسي إلى غرفة اللاعبين بعد المباراة.

ورداً على سؤال عما قاله ماكرون للاعبين، قال كيليان مبابي مهاجم فرنسا الشاب «إنه سيعود لمشاهدة المباراة النهائية ليرانا ونحن نحمل الكأس».

وتوجت فرنسا بكأس العالم مرة واحدة، عندما استضافت المسابقة، وفازت 3-صفر على البرازيل في نهائي 1998 ،بينما خسرت نهائي 2006 أمام إيطاليا بركلات الترجيح.