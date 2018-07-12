الاقتصاد ينمو بـ «الديوك»!

باريس (رويترز)
قال برونو لومير وزير المالية الفرنسي، إن انتصارات المنتخب الوطني في كأس العالم، ووصوله إلى نهائي المسابقة المقامة في روسيا، يجب بصفة عامة أن تترك أثراً إيجابياً على نمو اقتصاد البلاد.
وأبلغ لومير القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي أمس دون تفاصيل إضافية «هذا جيد للنمو».
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وحققت فرنسا الفوز على بلجيكا تحت أنظار ماكرون الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي، وسيأمل في التعافي عن طريق كأس العالم. وتوجه الرئيس الفرنسي إلى غرفة اللاعبين بعد المباراة.
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وتوجت فرنسا بكأس العالم مرة واحدة، عندما استضافت المسابقة، وفازت 3-صفر على البرازيل في نهائي 1998 ،بينما خسرت نهائي 2006 أمام إيطاليا بركلات الترجيح.