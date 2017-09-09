إطلاق مسابقة الإضاءة في الشرق الأوسط الشهر المقبل بدبي

دبي (الاتحاد)

يشهد معرض الإضاءة في الشرق الأوسط إطلاق النسخة الجديدة لمسابقة الإضاءة، بمشاركة طلاب الجامعات بالمنطقة والتي تهدف لدمج تصميم وثقافة الإضاءة. وتقام المسابقة على هامش المعرض الشهر المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتسلط المسابقة، الضوء على ثروة مواهب الشباب، كما تعزز التفاعل الإيجابي مع أبرز محترفي تصميم الإضاءة وطلاب الهندسة والمعمار من المؤسسات المحلية. ‬ويتم ‬حالياً قبول ‬المشاركات ‬من ‬الجامعة ‬الأمريكية ‬في ‬دبي، ‬وجامعة ‬هيريوت ‬وات، ‬والأكاديمية ‬اللبنانية ‬للفنون ‬الجميلة، ‬وجامعة ‬مانيبال ‬في ‬دبي.

ويتم تكليف الفرق بتصميم تركيبات الإضاءة من البداية، بتوجيه من مصممي الإضاءة المحترفين باستخدام مواد من العارضين المشاركين في الحدث. وستواجه الفرق المشاركة تحدي إنتاج التركيب في حدود ميزانية مخصصة ومطابقة لمهرجان هولى لمخطط الألوان. ويجب على الفرق تقديم تركيباتها وشرح المفهوم خلال أحد المنتديات في اليوم الأول. كما يتطلب من كل فريق تقديم واستعراض التفاصيل الخاصة بمشروعه ومفهوم تركيبه، وإنتاج فيديو بفواصل زمنية يوضح بالتفصيل كيفية إعداد التركيبات.

وأظهرت الاستجابة المشجعة للنسخة الافتتاحية من المسابقة&rlm‭ ‬مدى ‬اهتمام الطلاب ‬ومحترفي ‬تصميم ‬الإضاءة بالمسابقة. ‬وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي لميسي فرانكفورت، الجهة المنظمة للحدث: «تسلط المسابقة ‬الضوء ‬على ‬مجموعة ‬هائلة ‬من ‬المواهب ‬التي ‬يملكها ‬شباب ‬المنطقة ‬وتوصلهم ‬بكبار المختصين ‬في ‬القطاع، ‬القادرين ‬على ‬توجيههم ‬نحو ‬تحقيق ‬إمكاناتهم ‬الحقيقية»‬. وقال باولس: «وفيما تزود المسابقة المصممين الشباب بمنصة لعرض مواهبهم وتطوير رؤيتهم النظرية، يفخر المعرض أيضا بقدرته على المساهمة في المجتمع، بتعزيز تصميم الإضاءة من خلال التعليم».

وفكرة ‬هذا ‬العام ‬هي ‬مهرجان ‬الألوان ‬أو ‬«هولى»، و‬نرى ‬أن ‬هذا ‬المهرجان ‬يحتضن ‬اللون، ‬عنصر ‬الفن، ‬المسرح، ‬الهندسة ‬المعمارية ‬والتصميم، ‬وبالطبع ‬يحتضن ‬الآن ‬تصميم ‬الإضاءة ‬أيضاً، ‬علاوة ‬على ‬ذلك، ‬يحاكي ‬مزيج ‬الألوان ‬كثيرا ‬بوتقة ‬انصهار ‬الثقافة ‬التي ‬هي ‬جوهر ‬سكان ‬دولة ‬الإمارات. وتعد ‬عملية ‬التصميم ‬هي ‬أكبر ‬متعة ‬للمصممين ‬والطلاب، ‬إلى ‬جانب ‬تحديات ‬الترقب ‬والتشويق ‬وشد ‬الشعر ‬لتنفيذ ‬التصميم.‬