البايرن يواصل الظهور في النهائيات

سان بطرسبرج (د ب أ)

انتزع المنتخب الفرنسي فوزاً صعباً من نظيره البلجيكي 1 - صفر ليصعد إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم، وهو ما يعني أن تواجد لاعبي بايرن ميونيخ في البطولة العالمية سيستمر.

وعلى مدار 36 عاماً، تواجد على الأقل لاعباً من فريق بايرن ميونيخ في المباراة النهائية لكأس العالم منذ نسخة 1982 - وهي الانطلاقة التي ستستمر بفضل تواجد كورنتين توليسو مع المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد. وصعد المنتخب الألماني في 1982، و1986، و1990، و2002، و2014 إلى نهائي البطولة وكان المنتخب يضم وقتها لاعبين من بايرن ميونيخ، وفي السنوات الأخرى، قدم بايرن ميونيخ جورجينيو مع البرازيل في 1994 وبيكسنتي ليزارازو مع فرنسا 1998 وويلي سانيول مع فرنسا في 2006 وآرين روبين مع هولندا في 2010.