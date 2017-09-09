1.35 مليار درهم استثمارات لإنشاء «مركز الصين - الإمارات لصناعة الأغذية»

دبي (الاتحاد)

أبرم «مجمّع دبي للأغذية» التابع لدبي القابضة أمس اتفاقية لاستثمار 1.35 مليار درهم مع شركة «ننجزيا فورورد» الصينية المتخصصة في إدارة التمويلات لبناء مركز عالمي المستوى لتصنيع ومعالجة الأغذية بدبي، في خطوة تسهم بتعزيز موقعها الإقليمي في هذا القطاع الحيوي.

ووقّع اتفاقية تأسيس «مركز الصين - الإمارات لصناعة الأغذية» عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة وممثل عن شركة «ننجزيا فورورد» وتمت مراسم التوقيع على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمعرض «الصين والدول العربية» الذي تشارك فيه دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى.

وقال عبدالله الحباي، رئيس دبي القابضة «لقد حرصت حكومتنا الرشيدة منذ السنوات الأولى لنشأة الدولة على إقامة علاقات تجارية وثقافية وطيدة مع المجتمع الدولي مجسدة بذلك قيم التسامح والتعاون بما يوفر الرخاء والسعادة لكافة الشعوب. وتأتي الاتفاقية لتعكس مدى الاهتمام العالمي في الدخول إلى سوق دبي والإمارات للمزايا العديدة التي يوفرها مثل البنية التحتية المتميزة والمناخ الاستثماري الذي يتسم بسهولة الاستثمار وإقامة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لدبي والذي يربط بين الشرق والغرب. ونحن سعداء بهذه الاتفاقية التي تعتبر ترسيخاً لشريك مهم للإمارات ودبي مثل الصين، ونتطلع إلى رؤية ثمار هذا التعاون في المدى القريب».

وقال عبدالله بالهول «إن توقيع الاتفاقية النوعية يأتي في إطار تعزيز موقع دبي كمركز إقليمي ودولي لصناعة الأغذية، وكلاعب رئيسي في إيجاد حلول عملية لقضايا بالغة الأهمية عالمياً كالأمن الغذائي. كما يشكل المشروع مساهمة جديد من مدينة دبي لتجارة الجملة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي الصناعية». وأشار بالهول إلى أن المركز سيستفيد فور الانتهاء من إنشائه من الموقع الجغرافي المتميز لدبي وحجم التسهيلات اللوجستية والإجرائية التي تقدمها لاستقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم، حيث سيتم تصميم المشروع الجديد ليكون مركزاً يضم خدمات تصنيع وتعليب وتغليف وإعادة تعبئة وتخزين المنتجات الغذائية، إضافة إلى خدمات التجارة والتجارة الإلكترونية ووحدات إعادة تدوير النفايات بأنظمة صديقة للبيئة.

وأكد بالهول أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة وخاصة التجارية والاقتصادية بين الإمارات والصين. وقال إن حرص «مجمع دبي للأغذية» على إبرام هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية من شأنها الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل والاستثمار والتجارة التي تضمن استدامة التنمية الاقتصادية وتعزز موقع دبي ودولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز مكانة الدولة وقنوات تواصلها الخارجية مع كافة الأطراف ذات العلاقة في قطاع صناعات الحلال وبالأخص الأغذية الحلال التي باتت تشكل اليوم سوقاً مهمة وحيوية ويتوقع أن تشهد معدلات نمو كبيرة في المستقبل.

واعتبر متحدث باسم شركة «ننجزيا فورورد» الصينية المختصة في إدارة التمويلات أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة على مسار تعزيز التعاون الاقتصادي المتنامي بين الصين ودولة الإمارات، التي تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين للصين في المنطقة والعالم، مؤكداً أن نجاح خطط الشراكة الثنائية يوفر فرص عمل نوعية ويدعم مبادرة «حزام واحد، طريق واحد» الاقتصادية الصينية الهادفة لإحياء طريق الحرير التجاري على امتداد 3 قارات، بالتزامن مع تحقيق منافع تجارية متبادلة للقطاعات الصناعية والاقتصادية في البلدين.

ومن المقرر أن تغطي منشآت المركز التي سيتم بناؤها 6 تخصصات رئيسة هي منشآت تصنيع الوجبات، ومصانع معالجة وتعليب الأطعمة، ومستودعات التخزين المبردة، ووحدات إنتاج الأطعمة المعلبة، ومنشأة لمعالجة الصحي والآمن من المياه العادمة ومخلّفات الأطعمة. وسيمتد المركز الجديد على مساحة 4.38 مليون قدم مربعة، ليضم 30 مصنعاً للأغذية، ومنها شركتان صينيتان عريقتان لخدمات الإطعام، ومصنعان متطوران لمواد تغليف وتعليب الأطعمة، وشركة لمستودعات تبريد الأغذية، ومنشأة لمعالجة المياه والمخلفات الغذائية بطريقة صحية آمنة.

وسيتم تصميم المشروع الجديد بشكل يضع تصنيع الأغذية في مقدمة العمليات المزمع تنفيذها فيه، حيث ستشكل المصانع مساحة 75% من إجمالي رقعة المشروع.