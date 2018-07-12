إصابة 30 مشجعاً بـ «الألعاب النارية»

نيس (أ ف ب)

أصيب 30 شخصاً بجروح طفيفة في مدينة نيس بجنوب فرنسا، خلال تدافع على هامش الاحتفال بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم في روسيا، بفوزه على بلجيكا 1- صفر أمس الأول، بحسب مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أنه قبيل لحظات من صافرة نهاية المباراة التي أقيمت في مدينة سان بطرسبورج الروسية، تم رمي مفرقعات نارية عند طرفي شارك ساليا المكتظ في المدينة القديمة في نيس، ما تسبب بتدافع بين عشرات الأشخاص المتواجدين في المقاهي لمتابعة المباراة.

وأوضح مسؤول في أحد المطاعم لوكالة فرانس برس أن الأشخاص الموجودين اعتقدوا أن الأصوات ناتجة عن إطلاق نار، اعتداء.

وتسبب التدافع وحالة الهلع بإصابة العديد من الأشخاص جراء سقوطهم على الأرض، بينما أصيب آخرون بجروح مباشرة، بحسب مسؤولين في دائرة الإطفاء.

وأكد هؤلاء معالجة 30 شخصاً على الكورنيش البحري للمدينة المعروف باسم «برومناد ديزنجليه»، والذي أطلقت عليه تسمية «برومناد دي آنج» تكريماً لضحايا الاعتداء الذي شهدته المدينة في يوليو 2016، وأدى إلى مقتل 86 شخصاً وإصابة المئات.

وبحسب صحفي في فرانس برس، بدا الشارع حيث وقع التدافع أشبه بمنطقة حرب مع تبعثر الطاولات والكراسي في كل مكان، بينما قام العديد من الأشخاص بترك مقتنياتهم الشخصية.