«العالمية للاقتصاد الأخضر» تُطلق منصة القطاع المالي



تاريخ النشر: الأحد 10 سبتمبر 2017 بكين (الاتحاد) ‬كشفت ‬المنظمة ‬العالمية ‬للاقتصاد ‬الأخضر مؤخرا ‬عن ‬منصة ‬القطاع ‬المالي ‬في ‬مقر ‬الأمم ‬المتحدة ‬في ‬العاصمة ‬الصينية ‬بكين. ‬وتم ‬إطلاق ‬المنصة ‬السادسة ‬للمنظمة ‬بهدف ‬تعزيز ‬الاستثمارات ‬في ‬المبادرات ‬والبرامج ‬الهادفة ‬لدعم ‬الاقتصاد ‬الأخضر. وتوجه وفد من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى العاصمة الصينية بكين لإطلاق منصة القطاع المالي رسميا. حضر حفل إطلاق منصة القطاع المالي الطاير ومحمد عبد الله الشامسي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وممثلين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة إلى وفد من البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية ومسؤولين من هيئة الاستثمار الصينية ووفود من القطاعين العام والخاص في الصين من أبرزها ممثلون عن شركة هانيرجي العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة البديلة وشركة هواوي وشركة هاربن إلكتريك الصينية وغيرها. وتلا الإطلاق الرسمي لمنصة القطاع المالي لقاءات جمعت وفد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع مسؤولين من القطاع العام والخاص في الصين من أبرزها لقاء جمع الطاير وسعادة «سوي ييوينغ» نائب الوزير في مكتب معلومات مجلس الدولة بالإضافة إلى لقاء مع الدكتور «يوان يوونيغوا» رئيس لجنة الاستثمار والتمويل في هيئة الاستثمار الصينية واجتماع مع مسؤولين من «المنتدى البيئي العالمي الصيني. ... المزيد