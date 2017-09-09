«العالمية للاقتصاد الأخضر» تُطلق منصة القطاع المالي

بكين (الاتحاد)
كشفت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مؤخرا عن منصة القطاع المالي في مقر الأمم المتحدة في العاصمة الصينية بكين.
وتم إطلاق المنصة السادسة للمنظمة بهدف تعزيز الاستثمارات في المبادرات والبرامج الهادفة لدعم الاقتصاد الأخضر.
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حضر حفل إطلاق منصة القطاع المالي الطاير ومحمد عبد الله الشامسي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وممثلين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة إلى وفد من البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية ومسؤولين من هيئة الاستثمار الصينية ووفود من القطاعين العام والخاص في الصين من أبرزها ممثلون عن شركة هانيرجي العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة البديلة وشركة هواوي وشركة هاربن إلكتريك الصينية وغيرها.
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