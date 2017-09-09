مهرجان «ياس مارينا للقوارب» 20 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مرسى ياس مارينا الوجهة الترفيهية في أبوظبي، مهرجان «ياس مارينا للقوارب» في شهر أكتوبر المقبل، ويعود المهرجان لهذا العام بأضخم نسخة له للاحتفاء بمفهوم الحياة والمغامرات البحرية #LifeatSea، وذلك في يومي الجمعة والسبت 20 و21 أكتوبر2017 من الساعة 2 ظهراً ولغاية الساعة 9 مساءً.

وسيسلط هذا الحدث الضوء على مختلف المواضيع المتعلقة بعالم القوارب بما فيها المراكب الجديدة والمستعملة وصولاً إلى معدات الرياضات المائية، وقد حقق مرسى ياس مارينا في أبوظبي شهرة عالمية بعد حصوله مؤخراً على التصنيف العالمي المرموق (5 مراسٍ ذهبيّة) من قبل &rsquoهيئة الاعتماد العالمية للمراسي البحرية&lsquo، وسوف يحظى جمهور الحضور والجهات العارضة خلال المهرجان بتجربة هي الأفضل في عالم القوارب واليخوت في المنطقة.