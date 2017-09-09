محمد العلي: مشروع عقاري للصكوك الوطنية في جزيرة الريم قبل نهاية العام

مصطفى عبد العظيم(دبي)
كشف محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية» عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروع عقاري في جزيرة الريم في أبوظبي سيتم الإعلان عنه قبل نهاية العام، وذلك ضمن اتجاه الشركة لتنويع محفظتها العقارية واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري في أبوظبي، مشيراً أن المشروع سيكون عباره عن برج سكني فخم يتوقع الانتهاء من تنفيذه في العام 2019.
وقال العلي إن حجم المحفظة العقارية لشركة الصكوك الوطنية والتي تضم مشاريع تطوير وعقارات مدرة للدخل، يتراوح بين 1.5 إلى 1.6 مليار درهم وبمتوسط عائد يصل إلى 7%، وتشكل ما يزيد عن 27% من اجمالي محفظة الشركة التي تصل إلى 6 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الشركة تبحث عن خيارات استثمارية مختلفة بعد نجاح التخارج من عدد من المشاريع الحالية.
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من جانبه، قال مهند الوادية، الخبير العقاري والمدير التنفيذي لشركة «هاربر العقارية»، إن الابتكار في حلول الدفع الميسرة والاستثنائية في سوق العقارات بدبي بات يشكل أحد أهم مقومات النجاح بالتزامن مع جودة المشاريع المعروضة، منوهاً بما يشهد السوق من تحولات إيجابية تصب في صالح جميع أطراف المعادلة من مطور ومستثمر ومستخدم نهائي، الأمر الذي يعكس في النهاية ديناميكية السوق ويحرك الطلب، مشيراً إلى أن العرض الذي تقدمه الشركة حالياً للمرحلة الثالثة لمشروع جرين كومينيتي في موتور سيتي والمقدر حجمها بنحو 800 مليون درهم، يلقى رواجاً كبيراً في السوق، حيث تم بيع نسبة كبيرة من الفلل المعروضة والبالغة 137 فيلا في يوم العرض الحصري الذي يسبق معرض سيتي سكيب في دبي، بالإضافة إلى بيع البناية السكنية بالكامل لأحد المستثمرين بقيمة 300 مليون درهم.
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وتشتمل فلل «كاسا فلوريس» على 137 فيلا فقط تتوفر مع خيارات من ثلاث غرف وأربع غرف نوم، فيما يضم مبنى «إيدن أبارتمنتس» 136 شقة فاخرة، مع خيارات من الاستوديوهات، وغرفة نوم واحدة وشقق بغرفتي نوم، تضم غرف معيشة وطعام واسعة. يتمتع المبنى بموقع استراتيجي على مسافة قريبة من محلات السوبرماركت والصيدليات والمدارس والعديد من المتاجر. وعلاوة على ذلك، فإن جميع الشقق سيكون لديها مواقف سيارات وافرة للقاطنين والزوار. وستتم إدارة المبنى السكني من قبل شركة هاربور للعقارات.