محمد العلي: مشروع عقاري للصكوك الوطنية في جزيرة الريم قبل نهاية العام

مصطفى عبد العظيم(دبي)

كشف محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية» عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروع عقاري في جزيرة الريم في أبوظبي سيتم الإعلان عنه قبل نهاية العام، وذلك ضمن اتجاه الشركة لتنويع محفظتها العقارية واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري في أبوظبي، مشيراً أن المشروع سيكون عباره عن برج سكني فخم يتوقع الانتهاء من تنفيذه في العام 2019.

وقال العلي إن حجم المحفظة العقارية لشركة الصكوك الوطنية والتي تضم مشاريع تطوير وعقارات مدرة للدخل، يتراوح بين 1.5 إلى 1.6 مليار درهم وبمتوسط عائد يصل إلى 7%، وتشكل ما يزيد عن 27% من اجمالي محفظة الشركة التي تصل إلى 6 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الشركة تبحث عن خيارات استثمارية مختلفة بعد نجاح التخارج من عدد من المشاريع الحالية.

وأضاف العلي في تصريحات على هامش اطلاق المرحلة الثالثة من مشروع جرين كوميونيتي في الموتور سيتي، والتي تشمل فلل كاسا فلوريس ومبنى ايدين ابارتمنتس للشقق السكنية أن الطلب على مشاريع الشركة يلقى رواجاً كبيراً منذ ان قامت الشركة بطرح خطط بيع استثنائية بدأت بعرض دفع 10% على مرحلتين عند التعاقد و90% على سبع سنوات في المرحلة الثانية وكذلك عند طرح جزء من حصصها العقارية في مشروع «سكاي كورتس» للبيع. وأوضح العلي أن هذا النجاح شجع الشركة بالتعاون مع شركائها على تقديم عرض استثنائي آخر يعد الأول من نوعه في السوق مع فتح البيع في المرحلة الثالثة التي تضم 137 فيلا ومبنى سكني، يمنح المشترين تسهيلات في السداد تمتد لعشر سنوات ودفع نسبة 5% عند التعاقد وأخرى بعد ثلاثة أشهر، على ان يتم سداد نسبة ال 90% المتبقية على 10 سنوات مع إعفاء المشتري من رسوم الخدمات لمدة 5 سنوات ودفع 2% من رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والاملاك بدلا من 4%، لافتاً إلى أنه تم بيع نحو 30% من المشروع خلال حفل إطلاقه أمس وبيع مبنى الشقق السكنية بالكامل لأحد المستثمرين.

من جانبه، قال مهند الوادية، الخبير العقاري والمدير التنفيذي لشركة «هاربر العقارية»، إن الابتكار في حلول الدفع الميسرة والاستثنائية في سوق العقارات بدبي بات يشكل أحد أهم مقومات النجاح بالتزامن مع جودة المشاريع المعروضة، منوهاً بما يشهد السوق من تحولات إيجابية تصب في صالح جميع أطراف المعادلة من مطور ومستثمر ومستخدم نهائي، الأمر الذي يعكس في النهاية ديناميكية السوق ويحرك الطلب، مشيراً إلى أن العرض الذي تقدمه الشركة حالياً للمرحلة الثالثة لمشروع جرين كومينيتي في موتور سيتي والمقدر حجمها بنحو 800 مليون درهم، يلقى رواجاً كبيراً في السوق، حيث تم بيع نسبة كبيرة من الفلل المعروضة والبالغة 137 فيلا في يوم العرض الحصري الذي يسبق معرض سيتي سكيب في دبي، بالإضافة إلى بيع البناية السكنية بالكامل لأحد المستثمرين بقيمة 300 مليون درهم.

وأوضح الوادية أن المشترين في المشروع سيحظون بخطة دفع فريدة من نوعها لم يتم طرحها من قبل في السوق الاماراتي حيث سيقوموا بدفع 10% فقط، خلال مرحلة إنشاء الفلل مما سيسمح للمشترين ولأول مرة في قطاع العقارات تحقيق عوائد عقارية تعتبر الأعلى في العالم، وتستحق الـ90% المتبقية من الدفعات خلال عشر سنوات، على شكل أقساط شهرية بعد التسليم في الربع الأخير من العام المقبل 2018، بما يتيح الفرصة للمستثمرين للاستفادة من صافي عائد الإيجار السنوي ورسوم خدمات سنوية مجانية لمدة 5 سنوات وكذلك دفع 2 في المئة فقط رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والاملاك بدلا من4%، حيث سيقوم المطور بدفع الباقي.

وتشتمل فلل «كاسا فلوريس» على 137 فيلا فقط تتوفر مع خيارات من ثلاث غرف وأربع غرف نوم، فيما يضم مبنى «إيدن أبارتمنتس» 136 شقة فاخرة، مع خيارات من الاستوديوهات، وغرفة نوم واحدة وشقق بغرفتي نوم، تضم غرف معيشة وطعام واسعة. يتمتع المبنى بموقع استراتيجي على مسافة قريبة من محلات السوبرماركت والصيدليات والمدارس والعديد من المتاجر. وعلاوة على ذلك، فإن جميع الشقق سيكون لديها مواقف سيارات وافرة للقاطنين والزوار. وستتم إدارة المبنى السكني من قبل شركة هاربور للعقارات.