«إكسبو دبي» يكشف النقاب عن «دستركت 2020» خلال «سيتي سكيب»

دبي (الاتحاد)

يكشف إكسبو 2020 دبي، النقاب عن تصميم «دستركت 2020»، المجتمع الحضري المتكامل الذي سيشكل جزءاً محورياً من إرث إكسبو بعد إسدال الستار على فعالياته في العام 2021، وذلك خلال معرض «سيتي سكيب جلوبال 2017» الذي تنطلق فعالياته غدا الاثنين 11 سبتمبر.

وستشكل «دستركت 2020» التي ستكون جزءا لا يتجزأ من إرث إكسبو 2020 دبي اعتبارا من الربع الرابع من العام 2021، قلب مجتمع متكامل عالمي المستوى، مستفيدة من إرث إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي سيدعم ويسرّع عجلة التنمية في الإمارة، وستكون محركا اقتصاديا طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، حاضنة للمبتكرين والرواد المبدعين ومركزاً جاذباً للاستثمار وخلق فرص العمل.

وتضم دستركت 2020 مناطق سكنية تصل مساحتها إلى 65 ألف متر مربع ومناطق تجارية تصل مساحتها إلى 135 ألف متر مربع في موقع يحتضن مراكز ابتكار ومؤسسات تعليمية وثقافية وترفيهية وتجارية عالمية المستوى.

ويوفر المشروع التطويري الجديد نمط حياةٍ عصريا يجمع الأعمال والترفيه في بيئة غنية متكاملة تشجع التواصل المباشر والرقمي.