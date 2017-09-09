«الدار»: تسليم «مدرسة ريبتون» في جزيرة الريم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية، الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي، أمس تسليم مشروع «مدرسة ريبتون» إلى شركة «إيفولفانس نولدج إنفيستمنتس ليمتد»، المشغل الرئيس للمدرسة، قبل بدء العام الدراسي الجديد 18/&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm2017.

وعُينت شركة الدار العقارية مطوراً رئيساً للمشروع، الذي يتألف من مبنيين رئيسين، خصص أحدهما كمدرسة للتعليم، والآخر للمرافق الرياضية. ويمتد مبنى المدرسة الرئيس على مساحة 2.5 هكتار، ويتألف من طابق سفلي، وطابق أرضي وثلاثة طوابق عليا.

وانتهت «الدار» خلال 15 شهرا من المشروع، الذي يشمل مرافق رياضية، ملاعب للتنس، وحوض سباحة أولمبيا بطول 25 متراً، وصالتي رياضة متعددة الاستخدامات، حيث بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع في مايو 2016 وتم الانتهاء منها في شهر أغسطس 2017.

وتستوعب المدرسة 1800 طالب من سن السابعة وحتى الثامنة عشرة، وتقع ضمن المخطط الرئيس لجزيرة الريم وعلى مقربة من المشاريع الأخرى التي تعمل شركة الدار على تطويرها بما في أبراج «صن آند سكاي»، وأبراج البوابة والقوس، و«ميرا» و«ذا بردجز».

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية «يسرنا إعلان استكمال مشروع «مدرسة ريبتون» وفقاً للجدول الزمني المحدد وقبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث تمتلك شركة الدار سجلاً حافلاً من النجاحات في تطوير المدارس التي تلبي تطلعات واحتياجات أجيال المستقبل. ونحن على ثقة تامة بأن الطلاب سيتمكنوا من الاستفادة من المرافق عالية المستوى التي توفرها «مدرسة ريبتون»، كما تقع المدرسة الجديدة في منطقة حيوية مما يعود بالنفع على العديد من السكان المقيمين ضمن مشاريع الدار في جزيرة الريم».