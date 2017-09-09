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دبي تتصدر قائمة المدن المفضلة في دراسة جديدة

الإمارات تحتفظ بمرتبتها الأولى في «الرغبة العقارية» خليجياً
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تاريخ النشر: الأحد 10 سبتمبر 2017

دبي (الاتحاد)

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مرتبتها الأولى كأكثر دول يرغب سكان منطقة الخليج في الاستثمار العقاري فيها، فيما اعتبرت دبي أكثر المدن تفضيلا، حسب دراسة صدرت مؤخرا.

ووجهت الدراسة، بعنوان «المؤشر العقاري»، وتعاونت فيها «يوجوف» و«سيتي سكيب جلوبال»، أسئلة لمشتري المنازل والمستثمرين العقاريين الخليجيين عن أكثر مناطق العالم التي يفضلون استثمار أموالهم فيها، وجاءت 45% من الردود لصالح الإمارات، مقارنة بـ 42% العام الماضي، فيما بلغت النسبة 63% من ردود المقيمين في الشرق الأوسط.

واختار نحو 69% ممن شملتهم الدراسة دبي كوجهتهم المفضلة للاستثمار العقاري، حيث توقع 66% منهم أن يسهم حدث «إكسبو2020» في زيادة الاهتمام بشراء العقارات في الإمارات.

وتم الكشف عن الدراسة قبل انعقاد «سيتي سكيب جلوبال»، أحد أكبر المعارض العقارية وأكثرها إلهاما على مستوى العالم، والذي يعتبر مؤشرا سنويا لصناعة العقارات في الأسواق الناشئة، والذي يعود لمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر.

وقال توم رودز، مدير معرض سيتي سكيب جلوبال «تعطينا نتائج الدراسة فكرة عن ظروف السوق الحالية، وستساعدنا وشركاءنا بلا شك في تحديد توقعاتنا للاستثمارات العقارية المستقبلية». ... المزيد
     
 

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