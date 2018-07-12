15 ذئباً لأم واحدة في حديقة مكسيكو

مكسيكو (أ ف ب)

بعد ولادتها 7 صغار العام الماضي.. ولدت أم في حديقة حيوانات في مكسيكو، مؤخراً ثمانية ذئاب، وهو أكبر عدد من الولادات يسجل دفعة واحدة لهذا النوع من الحيوانات المهدد بالانقراض، منذ إطلاق برنامج أميركي مكسيكي في الثمانينيات للحفاظ على النسل، ولا يولد عادة دفعة واحدة أكثر من أربعة ذئاب من هذا النوع المعروف علميا بـ «كانيس لوبوس بايلي» والذي كان ينتشر بكثافة عند الحدود الأميركية المكسيكية، بحسب ما أفادت وزارة البيئة.

وصغار الذئاب ستة ذكور وأنثيان، أبصرت النور داخل نفق في الحديقة، وقد ارتفع عدد الذئاب في هذا المتنزه إلى 17 بعد هذه الولادة الأخيرة، وقد استقرت الأم بيرل في الوجار قبل أسبوع من وضعها الصغار وتولى الأب يولتيك حماية الصغار وتأمين القوت لها بمساعدة الأشقاء السبعة المولودين قبل سنة.. وخرج الصغار بعد ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع مع الأم، وهي تتدبر أمورها جدياً. والذئب المكسيكي هو نوع فرعي من الذئاب مختلف جينيا عن الذئب الرمادي، ويعيش في جنوب غرب الولايات المتحدة وفي شمال المكسيك ووسطه.